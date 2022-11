Pascal Chardon coach de Pepinster: "Motivé par l'idée de revenir dans le basket féminin"

"Je suis motivé à l’idée de revenir dans le basket féminin et surtout de diriger une équipe assidue aux entraînements et qui a un vrai potentiel", explique le nouveau T1 pepin qui entrera en fonction dès le prochain déplacement à Ganshoren. "On va essayer de façonner une équipe combative et structurée et de donner le meilleur de nous à chaque sortie."

Pascal Chardon (photo) peut se targuer d’une sacrée expérience en dames puisque très tôt il a été l’assistant de Jean-Pierre Fransquet en D1 avec Waremme et Haneffe. Il a aussi travaillé pour les sélections féminines de la province de Liège ainsi qu’en seniors avec Le Fémina Liège, Prayon ou encore Esneux.