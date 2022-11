"Je ne suis pas prêt à arrêter même si après des matches comme celui de ce dimanche face à la SRU Verviers, on se pose des questions, explique le défenseur spadois. Cette saison, cela ne tourne pas comme lors des saisons précédentes. L’équipe manque de caractère, on râle trop souvent sur le partenaire plutôt que de regarder dans sa propre assiette. On passe plus de temps à discuter qu’à réellement jouer au foot. Le groupe reste soudé, cela se sent le jeudi après l’entraînement mais cela ne se voit pas sur le terrain."

Si l’équipe de Spa a perdu quelques éléments expérimentés, le noyau a été renforcé avec l’arrivée de quelques jeunes joueurs prometteurs mais cela ne semble pas fonctionner depuis le début de ce championnat. "Il y a de la qualité dans le groupe mais il faudrait changer quelque chose. Ces résultats ne sont en rien la faute de notre coach, Didier Delhez. C’est à nous, les joueurs, de montrer plus de concentration."

« Être plus présent »

Si Spa occupe une inquiétante 14e place avec seulement 11 points, il n’est pas trop tard pour redresser la barque. "On ressent évidemment une baisse de moral, il faut une réaction rapide. Certains joueurs, et je me mets dedans, devraient peut-être aller faire en tour en P4. Des garçons comme Abdel Farez ou Omer Onder ont disparu car ils auraient voulu plus de temps de jeu alors qu’ils ne s’entraînaient qu’à 50%. On doit être présent et motivé durant la semaine car on joue comme on s’entraîne, c’est ma mentalité et elle me vient de mon père."