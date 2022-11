Hockey | Verviers consolide sa deuxième place

Quatre points d’avance sur le troisième

Grâce à ce succès, déjà le septième en dix rencontres, Verviers se hisse à la deuxième place à six points derrière le Lara. Mais avec par contre quatre unités d’avance sur le troisième, Tamise. "Ce vendredi, on reçoit Saint-Georges puis on va à Embourg dimanche, deux équipes qui sont montées comme nous. On espère prendre une revanche là-bas pour nos supporters. La saison dernière en D3, c’est le seul match que nous avions perdu", précise Damien Leruth à propos d’Embourg.

Mathématiquement acquis depuis la semaine dernière, l’objectif du top 8 est déjà atteint. "On ne revoit rien à la hausse, mais on prend tout ce qu’on peut prendre", explique le manager avant d’entamer la dernière ligne droite de l’année: Saint-Georges, Embourg et le Lara.

Quant aux dames, en D3A, elles recevaient Linkebeek, l’ont emporté 0-1 et conservent leur deuxième place.

Tamise 0 – Verviers 2

Buts: M. Leruth (0-1, 25e) L. Langen sur PC (0-2, 42e).