On soulignera aussi les belles performances de Gino Bux et Nicolas Gilsoul, quatrièmes avec leur Skoda Fabia, juste devant Maxime Potty et Renaud Herman (Citroën C3) malgré plusieurs crevaisons. Charles Munster (Skoda Fabia) terminait septième pour sa première épreuve avec une Rally2, trois places devant John Wartique (Ford Fiesta EVO2).

Très beau rallye également pour Tom Rensonnet (Renault Clio) qui, non content de terminer à une superbe quinzième place au classement général, a signé une double victoire en Junior et en RC4 qui lui permet, plus que jamais, de pouvoir espérer un double sacre au terme du Spa Rally. Moins de chance par contre pour Romain Delhez et Gérôme Bollette retardés trop rapidement par des soucis mécaniques avec leur Porsche 997 GT3, mais qui auront eu le mérite d’aller au bout.