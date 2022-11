Benidel Kivanda, la pépite de Franchimont B: « Mbappé, mon idole »

Un premier triplé pour le jeune originaire de Spa. "C’est ma première saison avec les adultes même si j’avais déjà été repris l’année dernière avec la P2 et la P4, dit celui qui aura 18 ans en décembre prochain. Je suis content de faire partie de ce beau projet de Franchimont B qui a décidé de faire confiance aux jeunes. J’essaye d’être actif et d’y contribuer au mieux."

S’il n’a inscrit "que" sept buts (y compris son triplé de dimanche), c’est que le numéro 7 des Verts est aussi altruiste. "Il a offert pas mal d’assists mais il doit aussi apprendre à être plus efficace devant le but, comme à Lontzen", dit son coach, Miguel Ruiz-Marin.

« Me placer parmi les meilleurs »

C’est qu’avec le temps, "Beni" est en train de s’adapter au foot des adultes. "C’est beaucoup plus physique que chez les jeunes et c’est un aspect que le coach nous fait travailler beaucoup à l’entraînement. Ces trois buts vont me mettre en confiance pour la suite de la saison. Car mon objectif est de me placer parmi les meilleurs buteurs de la série. Je sais que j’ai pris un peu de retard par rapport aux autres attaquants mais je vais tout donner pour m’en rapprocher."

Vitesse et technique sont ses points forts. Et le dernier geste aussi. Comme sur le dernier but, avec ce ballon travaillé "à la Mbappé" qui ne laissait aucune chance au gardien adverse. "J’essaye de m’inspirer des meilleurs pour progresser et Kylian Mbappé est clairement mon idole."