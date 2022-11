Basket-ball | Les enseignements : "Gros collectif offensif à Pepinster"

1. À revoir En TDM2, Pepinster a fait le job face à Asse-Ternat, empochant un second succès cette saison. Les Pepins ont thésaurisé les bonnes dispositions affichées lors d’une première partie de calendrier redoutable. On reste néanmoins avec un goût de trop peu tant Ternat était faible ce samedi lors d’une partie bouclée en 1 h 28 de jeu ! À revoir face à davantage d’adversité. Côté pepin, les motifs de satisfaction étaient nombreux. Notamment le gros collectif affiché par un groupe qui a réalisé 23 assists et au sein duquel sept joueurs sont à plus de dix points marqués. Tout cela, avec un taux de réussite collectif de 65% à deux points. De quoi rentrer 96 unités à une équipe qui, habituellement, encaisse peu. Seul point faible de la prestation pepine, le 8/30 à 3 points. Les deux prochains adversaires – Quaregnon (0 victoire) et Sijsele (1 victoire) – seront encore deux belles occasions de poursuivre la remontée au général.