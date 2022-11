"On a fait bloc quand ils étaient toujours à 11 en fermant le jeu au maximum" pointait l’ancien buteur d’Aubel.

"Mais il est vrai qu’en première période, ils ont eu davantage d’occasions que nous. La rouge à l’heure de jeu nous a bien aidés. En fin de partie, on aurait peut-être pu tuer le match mais eux restaient aussi dangereux. Sur l’ensemble de la rencontre, Raeren ne méritait probablement pas de perdre mais c’est tombé de notre côté et on en est très contents. On va maintenant essayer d’enchaîner avec une nouvelle victoire la semaine prochaine contre Durbuy."