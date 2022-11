But: R. Dethier (1-0, 70e).

Courte mais importante victoire de Malmundaria B, qui lui permet de retrouver la tête. "C’était un match compliqué même si l’on a les occasions pour mener 2-0 à la mi-temps, analyse le T1 malmédien, Servet Sumer. Je suis content du groupe qui se bat bien et qui a tenu bon." Pour Sébastien Grosjean, son équipe a affiché une bonne mentalité, malgré la défaite. "Surtout en deuxième mi-temps alors qu’on jouait à dix", dit le coach de Chevron.

Oudler 2 – Stavelot B 0

Buts: F. Pint (1-0, 60e), T. Jodocy sur pen. (2-0, 80e).

Après avoir aligné les victoires, les Stavelotains de Michaël Ziant viennent de subir leur deuxième défaite de rang. "On n’a pas eu voix au chapitre, reconnaît le coach. On est tombés sur une belle équipe d’Oudler. C’est la première fois qu’on n’a pas eu d’occasions alors que l’attaque est notre point fort. On n’a rien à revendiquer par rapport à ce match. Il y a que la moitié de l’équipe qui a joué à son niveau."

Ster Francorchamps B 2 – Heusy B 1

Buts: A. David (1-0, 16e), T. Thomas (1-1, 30e), Y. Busch sur pen. (2-1, 40e).

Malgré la victoire, le mentor sterlain, Maxime Brant, n’était pas satisfait. "On fait confiance et plaisir à certains jeunes qui n’en profitent pas. On a raté beaucoup mais Heusy a des arguments à faire valoir et s’ils reviennent à 2-2, on n’a rien à dire." Son confrère, Jean-Claude Léonard partage cet avis. "Les joueurs auraient mérité de repartir avec un point car même à dix contre onze, on a réussi à toucher la transversale."

Bullange 4 – Spa B 1

Buts: R. Lentz (1-0, 23e), M. Corbusier (2-0, 43e), R. Lentz sur pen. (3-0, 70e), F. Brundseaux (3-1, 75e), C. Dujardin (4-1, 86e).

Bullange continue sa marche en avant. L’équipe de Raphaël Lognoul aligne les victoires avant un programme chargé. "On a Stavelot et Chevron dans les prochaines semaines. Mais on est dans une bonne phase et j’ai tous mes joueurs à disposition. Contre Spa B, on a réalisé une première période de haut vol, peut-être la meilleure de la saison."

Bellevaux 4 – Honsfeld B 2

Buts: P. Blaise (1-0, 20e), C. Reinartz (1-1, 30e), P. Blaise (2-1, 55e), M. Monvillle sur pen (3-1, 60e), M. Schur (3-2, 70e), M. Moville sur pen. (4-2, 80e).

Dix sur douze depuis la prise en mains de l’équipe par Éric van Renterghem. "On a beaucoup d’absents mais nous avons réussi à ressouder le groupe et cela porte ses fruits", se réjouit le T1 de Bellevaux. Raymond Heiners, lui, estime que son équipe méritait mieux. "On a deux grosses occasions en deuxième mi-temps."

Amblève B 3 – Jalhay B 0

Buts: N. Tychon (1-0, 5e), C. Lemaire (2-0, 15e), M. Lemaire (3-0, 85e).

Amblève B n’a pas dû forcer son talent pour venir à bout d‘une équipe de Jalhay B fort déforcée. "On a dominé le match de la première à la dernière minute. On peut même aggraver le score. Ce n’est pas un beau match de foot." Au-delà de la défaite, Serge Soriés, le coach de Jalhay B regrette "l’acharnement de l’arbitre qui a distribué plusieurs cartes rouges alors qu’on est une équipe très fair-play."