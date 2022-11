Buts: De La Cruz (0-1, 37e), Lambert (1-1, 71e), Botterman (2-1, 76e).

"Cela nous tenait à cœur de remporter ce derby. Mon gardien a réalisé une prestation trois étoiles", confie Thomas Zegels, le T1 bollandois.

"Mes changements n’ont pas été adéquats, je prends cette défaite pour moi", avoue le Hervien Nicolas Wuidard.

Union Limbourg 3 – Olne B 1

Buts: Dourcy (0-1, 10e), Lorgnet csc. (1-1, 13e), N. Ouali (2-1 puis 3-1, 25e et 32e).

"J’ai titularisé certains joueurs de l’an dernier qui méritaient de retrouver leur place et ils me l’ont bien rendu", souligne Alex Sacré, le coach dolhaintois.

"J’ai fait appel à quelques U21 et à des éléments de réserve, ils ont eu une attitude exemplaire", relate l’Olnois Steven Singleton.

Trois-Frontières B 2 – Soiron 3

Buts: N. Delville (0-1, 30e), Rampen (1-1, 45e), C. Delville (1-2, 65e), Leisten (2-2, 75e), N. Delville (2-3, 85e).

"L’équipe adverse est entrée dans un combat physique. On a pas mal galvaudé, le score aurait pu être plus sévère", confie Christophe Romain, le T1 de Soiron.

"L’expérience des Soironnais a fait la différence, un match nul aurait été plus logique", commente Diamant Halili, le T1 frontalier.

FC Eupen B 2 – Battice B 0

Buts: Becirovic (1-0, 65e), Müller (2-0, 70e).

Carte rouge à Battice B: C. Weber (T1, directe).

"On a fait un gros match mais on a oublié de marquer, on s’est fait punir en fin de match", lâche le Batticien Clément Weber.

"Il y avait pas mal d’absents dans mon noyau, ce n’était pas notre meilleur match", confie l’Eupenois Andy Malmendier.

Charneux 3 – Lambermont B 2

Buts: J. Simonis (1-0, 25e), S. Charbon (2-0, 34e), J. Simonis (3-0, 44e), Grétry (3-1, 67e), Chaabane (3-2, 80e).

"Mes changements se sont avérés payants, on a fait douter Charneux jusqu’au bout", dixit le Lambermontois Patrick Kosters.

"On s’est fait peur jusqu’à la fin, mais je suis satisfait du travail de mes jeunes joueurs", commente le T1 charneutois Michel Lousberg.

Stembert 2 – Soumagne B 1

Buts: Kichouh (1-0, 33e), Vielfont (1-1, 69e), Khalil (2-1, 78e).

"Les Soumagnards nous ont donné du fil à retordre du début à la fin. Bravo à mon gardien qui a fait un super match", souligne le Stembertois Marc Lekeu.

"Je suis déçu, on aurait mérité mieux", regrette Serge Desmit, le T1 de Soumagne B.

Welkenraedt B 2 – Hombourg B 3

Buts: Stassen (0-1 puis 0-2, 7e et 25e), Dorthu (0-3, 35e), G. Petit (1-3, 47e), Schmetz (2-3, 60e).

"Après une première mi-temps compliquée, j’ai vu une belle réaction de mes joueurs après la pause", analyse le Welkenraedtois Geoffrey Marette.

"Welkenraedt a mis un gros impact physique sur cette rencontre. On remporte le match avec cinq U21, c’est très satisfaisant", raconte Fred Gutkin (T1 Hombourg B).

RCS Verviers B 0 – Cornesse B 3

Buts: Bauwens (0-1 puis 0-2, 10e et 48e), Courtin (0-3, 68e).

"J’ai dû aligner six gamins de moins de 17 ans, il n’y a pas eu de match", peste le Verviétois Stéphane Krings.

"On a réalisé un match plein, on est restés sérieux du début à la fin", se réjouit le Cornésien Raph Van Acker.