Buts: Launoy (1-0, 55e), Plom (2-0, 57e), Henrion (2-1, 68e)

"C’est une belle victoire acquise avec la manière", se félicite le T1 welkenraedtois Grégory Degotte. "C’est peut-être notre match le plus abouti depuis le début de saison."

"Nous avons livré un très mauvais match et je n’ai pas d’explication particulière", lâche pour sa part le mentor des 600 Olivier Laffineur. "J’ai vu un Franchimont amorphe et qui jouait au ralenti."

Sart 3 – Hautes Fagnes 0

Buts: Keller (1-0, 6e), Colin (2-0, 24e), Gillet (3-0, 29e)

"J’ai vu une très bonne première mi-temps durant laquelle on a bien joué au ballon et mis nos occasions. La seconde a été plus brouillonne mais on n’est pas tombé dans le même piège que la semaine passée", analyse le coach sartois Rudy Siebenbour.

"Ils ont trois ou quatre occasions avant la pause et ils mettent trois buts. De notre côté, la réaction n’est venue qu’en seconde période. C’est le point positif du jour", glisse l’entraîneur fagnard Grégory Hendrick.

Trois-Frontières 0 – Weywertz 1

But: Ordonez (0-1, 82e)

Carte rouge au FC3F: Sangiovanni (67e, 2j)

"On a assisté à un vrai match de 2C, c.-à-d. sans beaucoup d’occasions et qui se joue sur un détail. L’exclusion de Sangiovanni nous a pénalisés", estime le technicien de Trois-Frontières Fabrice Burdziak.

"Le tournant de cette partie est en effet la carte rouge", reconnaît son homologue Benjamin De Vuyst. "Jusque-là, c’était du 50/50. Je tiens d’ailleurs à féliciter l’équipe adverse pour le jeu proposé."

Stavelot 1 – Recht 0

But: Troch (1-0, 38e)

"Mon délégué a perdu son gamin ce week-end et le sportif passe au second plan. La victoire est bien mais elle ne soulage pas la peine de toute une famille", déclare le mentor stavelotain Julien Godard.

"C’est le hold-up parfait", peste le tacticien rechtois Jérôme Stark. "Après la pause, Stavelot n’a plus eu voix au chapitre et leur gardien a tout sorti. Il gagne les trois points à lui tout seul."

Heusy 6 – Trois-Ponts 2

Buts: Chauveheid (1-0, 7e), Al. Dumez (1-1, 37e ; 1-2, 43e), Qualizza (2-2, 55e), Chauveheid (3-2, 56e), Brixhe (4-2, 70e), R. Lejeune (5-2, 80e ; 6-2, 87e)

"Ça peut être 3-0 après un quart d’heure, mais 1-4 à la pause. Ce n’est pas possible d’avoir deux visages aussi différents en une mi-temps. Par contre, en 2e, on a pris largement le dessus", commente le T1 heusytois Jessy Dionisio.

"Nous avons fait une très bonne première période et le score pouvait en effet être de 1-4 ou 1-5. Le château de cartes s’est malheureusement effondré après la pause", regrette son vis-à-vis Grégory Rondeux.

Waimes Faymonville 1 – RCS Verviers 3

Buts: Mejdoubi (0-1, 4e), Dongo (0-2, 23e), Bourhaba (0-3, 60e), Demirkazan sur pen (1-3, 62e)

"Avec le décès du jeune Justin Kuetgens, notre joueur de P4, ce sont des moments douloureux et horribles que nous vivons. Dans ce contexte, je ne pense pas que le football soit important", avance le technicien waimerais Jean-Claude Sonnet.

"C’est une victoire qui confirme notre bonne réaction d’il y a huit jours", se réjouit le coach verviétois Gabriel De Luca. "On a maîtrisé ce match de bout en bout et l’état d’esprit et la mentalité étaient excellents."

Amblève 1 – Rocherath 0

But: Veithen (1-0, 58e)

"Victoire dans un derby, on garde le zéro derrière et on marque sur un exploit de Veithen, on peut parler de minimum syndical. Aujourd’hui, le positif se résume à la victoire", dixit le technicien amelois Robin Demarteau.

"Nous sommes déçus car nous avons livré une bonne rencontre et laissé seulement deux occasions à l’adversaire. Notre problème, depuis le début de saison, se situe au niveau de la finition", enchaîne l’entraîneur de Rocherath Stefan Bongard.

EN BREF

Quentin Brixhe buteur

Le gardien heusytois Quentin Brixhe a inscrit le 4e but des siens sur un long dégagement qui a trompé son vis-à-vis tripontain.