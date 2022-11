Buts: Marechal (1-0, 40e), Hougrand (2-0, 42e), Winandts sur pen (3-0, 52e), Farssi (4-0, 70e).

"C’est une belle victoire dans les chiffres et dans la manière contre un (a priori) concurrent direct. Cette victoire fait du bien au moral", se réjouit le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal. Du côté olnois, son collègue Boris Lambert regrettait "deux erreurs individuelles qui se paient cash. Le penalty léger (je n’en veux pas au T2 de Battice qui a remplacé l’arbitre blessé) nous tue un peu plus."

Tilleur 2 – Herve 3

Buts: Smets (0-1, 34e), Closset (0-2, 38e), Morrier (0-3, 52e), Verhust csc (1-3, 53e), Sanogo (2-3, 82e).

"On a bien démarré la rencontre avant de laisser le jeu à Tilleur. Nous faisons 0-1, puis 0-2 coup sur coup. Le 2-3 nous a fait vivre une fin de match stressante, mes gars ont géré", souligne le coach des Fromagers Ben Joly.

Rechain 4 – Et. Dalhem 2

Buts: La Mantia (1-0, 17e), G. Crits (2-0, 30e ; 3-0, 67e), Smets (4-0, 78e), Nezer sur pen (4-1, 80e), Klein (4-2, 90e).

"C’est une belle et importante victoire contre une très belle équipe de Dalhem. Le score est forcé et on peut remercier notre gardien Fred Crits qui nous sauve plusieurs fois", avoue le mentor rechaintois Marc Ansion.

Espoir Minerois 3 – Oupeye 0

Buts: Kever (1-0, 53e), Schurgers (2-0, 70e), Lekeu (3-0, 90e).

"Quand je vois les autres résultats, je suis content d’avoir gagné. Nous avons été supérieurs surtout en seconde période. Je regrette juste notre manque d’efficacité en première mi-temps. Nous sortons un 9 sur douze qui nous fait du bien", explique le T1 minerois Gino Piol.

Saive 2 – Aubel B 0

Buts: Lejeune (1-0, 62e), Sorbian (2-0, 75e)

Carte rouge à Aubel B: Van Hoof (72e directe)

"La première période était serrée avec beaucoup d’engagement. 0-0 à la pause, j’ai cru qu’on pouvait ramener un point de Saive, mais deux erreurs individuelles nous coûtent ce point", soupire l’entraîneur aubelois David Malta.

MCS Liège 1 – Warsage 2

Buts: Faye (1-0, 31e), Vanderbeck (1-1, 32e), Lindemann (1-2, 80e).

"On sait toujours que c’est difficile à MCS Liège sur un terrain étroit et pas top. On a eu un peu de chance en première mi-temps. Cela aurait pu être 2-0 ou 3-1.à la pause. J’ai vu un bel état d’esprit et on émerge en seconde période", raconte le tacticien warsagien Vivien Forthomme.