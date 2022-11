"La situation n’est bien sûr pas évidente à accepter, nous avouait-il. À chaque fois que j’ai eu du temps de jeu, je n’ai pas démérité. Malgré ça, je n’ai pas encore réellement reçu ma chance et j’espère qu’elle viendra bientôt. Ce sont les choix de l’entraîneur et il faut les accepter. J’ai eu une discussion à ce niveau avec lui il y a quelques semaines. J’ai ensuite commencé la rencontre à Aywaille et il m’a dit au terme de celle-ci que j’avais livré un bon match. Pourtant, la semaine suivante, j’étais à nouveau sur le banc. Ce n’est pas simple mais il faut l’accepter."

Ce faible temps de jeu n’avait pas (encore) permis à l’ancien buteur sterlain de secouer les filets adverses. Depuis ce dimanche, c’est chose faite puisqu’il a inscrit le second but de son équipe. "Ce premier but fait du bien, admettait-il. J’espère qu’il va en amener d’autres. Je suis d’ailleurs certain que ça va suivre si je reçois ma chance. Malgré cette situation difficile, je ne regrette absolument pas d’être venu à La Calamine. Le seul petit regret que j’ai est lié à la tournure des événements."

« Je suis honnête »

Malgré la déception qui l’habite pour le moment, Marvin Van Melsen ne monte pas sur le terrain avec des pieds de plomb. Dès les premières minutes, il s’est démené comme un beau diable et a apporté toute son expérience à la jeune équipe calaminoise. "Je suis quelqu’un de très honnête et toujours impliqué dans ce que je fais. Le club et le président sont bien et il est normal de tout donner, que ce soit en D3 ou en P2. Et puis, c’est une question de respect pour mes équipiers mais aussi pour moi. Tout le monde a à y gagner si on redescend avec la bonne mentalité", concluait celui qu’on espère revoir rapidement deux échelons plus haut.