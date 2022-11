La foire pour fêter… la P4

En ce dimanche de Foire Saint-Léonard, les Bollandois n’ont pas pu fêter leur victoire (ils ont perdu 1-0 à Harzé) mais pas mal de joueurs ont tout de même rejoint la Foire pour célébrer le succès de la P4 du club dans le derby contre Herve B.

Absents en cascade

Déjà privé de nombreux éléments de son noyau, le T1 de La Minerie B Francesco Dell’Aquila a une nouvelle fois dû s’adapter le jour du match. "Pelsser s’est réveillé le matin avec un torticolis et Marino s’est blessé après cinq minutes" explique-t-il quelque peu dépité.

Provinciale 3D

Suspendus

Yves Heinen (Elsenborn), Adrien Bruyère (Sart B), David Haas (Butgenbach), Antonio Volpe (Lambermont), Anthony Rogister et Jonas Boveroux (Saint-Vith) mais aussi Florian Simon, Anthony Rox et Joey Lepaon (Goé) ont tous pris la carte de jaune de trop.

Encore les ligaments

Comme ses équipiers François Davin et Boris Carrera, le Cornésien Victor Pierre est touché aux ligaments et ne fera pas son retour avant le mois de février.

Elsaute B pratiquement au complet

Théo Génis et Victor Beckers ont rejoué avec les U19 d’Elsaute et devraient également être du match amical de ce mardi contre Herve (mix U19-P1-P3). Jérôme Daukandt a signé son retour, après sa commotion, par un but à Cornesse. Seul Simon Beckers occupe toujours l’infirmerie.

Xhoffraix remercie Lambermont

Pour recevoir les Lambermontois, qu’ils remercient d’avoir accepté de jouer à 14h30 le samedi de la Saint-Martin, les Xhoffurlains enregistraient le retour de Lionel Giet dans les buts. Par contre, le récent papa Noshi Vanswieten manquait à l’appel. Manu Woyaffe trottine et devrait pouvoir reprendre l’entraînement.

Lefranc opéré

Le joueur de Walhorn, Nicolas Lefranc sera opéré du ménisque le 18 novembre. Christophe Kriescher souffre toujours d’une inflammation et devra prolonger sa période de repos. Samuel Guillemin a repris la course et sera avec le groupe dès cette semaine. Gufim Asanaj en a encore pour deux ou trois semaines. Andy Valkenberg devrait éviter une opération à l’épaule et pourrait rejouer prochaiment.

Trois retours à Honsfeld

Nicolas Donnay (suspendu), William Moutschen (en voyage) et Lukas Theodor manquaient à Honsfeld ce week-end mais seront tous les trois de retour pour recevoir Spa.