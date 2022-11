L’arbitre se blesse à Battice

L’homme en noir de la rencontre, M. Kizedioko, s’est blessé après un quart d’heure de jeu. C’est dès lors le T2 batticien Angelo Sutera qui l’a remplacé au pied levé.

L’Espoir Minerois avec un gardien de 16 ans

Le coach Gino Piol a dû titulariser le jeune gardien de 16 ans Daryl Jacquet suite à la blessure de son portier habituel Cédric Arend. Celui-ci a été très bon selon son entraîneur.

Provinciale 2C

Cédric Delhougne, le retour

Surprise sur la feuille de match de Welkenraedt. Cédric Delhougne était sur le banc et est même monté au jeu en fin de partie.

"Il y a eu un petit souci avec la convocation de Ludovic Kockelmann et on ne voulait déforcer la P4. On a donc mis Cédric sur la feuille", précise le T1 Grégory Degotte.

Dohogne de retour à Sart

Touché au genou lors du 3e match de championnat, Jean-Sébastien Dohogne était de retour dans le groupe sartois ce dimanche. Il a ainsi pu disputer les quinze dernières minutes de la rencontre contre les Hautes Fagnes (3-0).

Cinq retours annoncés du côté d’Heusy

Luca Liotta, Raphaël Burguet, Vincent Offerman, Momo Nalbou et Florent Offerman feront leur retour dans le groupe heusytois la semaine prochaine. Si les trois premiers étaient blessés, les deux derniers étaient quant à eux suspendus.

Van De Sande voit le bout du tunnel

Sur la touche depuis la mi-août pour une pubalgie, le médian rechtois Thibaud Van De Sande va reprendre la course cette semaine.

Mentalité exemplaire

Le coach d’Amblève Robin Demarteau tenait à mettre en avant la bonne mentalité de son portier Luka Mertes: "Blessé à l’épaule, il s’investit non seulement dans sa rééducation mais aussi dans la mise en confiance de son substitut Luca Willems."

Erratum

Depuis quelques semaines, une erreur s’est glissée dans notre classement des buteurs. Ainsi, les deux buts inscrits par Ismail Aksu contre Recht ne lui avaient pas été attribués. L’erreur vient d’être corrigée et son compteur affiche à présent 11 réalisations.