Herve-Battice (R1 dames) fait appel à un coach mental, il s'agit de Fabien Rion ex-joueur de D1 à Charleroi

Comment expliquer alors ce début de saison en R1 complètement manqué ? "Le problème est clairement dans la tête !", affirme le T2. "Certaines filles m’ont même avoué qu’elles étaient devenues indifférentes à la défaite. Ce sont pourtant à la base de vraies compétitrices. Résultat, on subit trop nos rencontres. On a la plus mauvaise défense du championnat et on est archi-dominé au rebond. Peut-être a-t-on sous-estimé l’impact mental du forfait que l’on nous a infligé après avoir battu les Panthers lors du second match de championnat ?"

C’est donc sur cet aspect des choses que l’on veut travailler à Herve-Battice. Anne-Sophie Keutiens a instauré quelques techniques de visualisation et d’imagerie positive la semaine passée. "Je ne sais pas si c’est ça, mais quelques joueuses ont en tout cas super-bien joué en attaque le week-end dernier", note Alain Denoël, le coach de Herve-Battice, qui relève notamment que le trio Bonvoisin-Henrard-Collignon a shooté avec 80% de réussite lors de la dernière sortie à Boninne.

Ce jeudi, c’est Fabien Rion – ex-joueur de D1 à Charleroi et riche d’une carrière de 34 ans dans le basket-ball – devenu coach en développement qui viendra travailler durant une heure avec le groupe herbager.

"Pour en avoir discuté longuement avec lui, je sais qu’il va proposer des exercices participatifs pour nous amener à être plus performants lorsque nous sommes en difficulté", détaille le coach des Jaune et Bleu. "Il délivrera des clefs individuelles et collectives. On va explorer cette méthode peu conventionnelle à notre niveau, histoire de sortir du cercle vicieux du négativisme engendré par les défaites."

Herve-Battice débloquera-t-il le compteur samedi prochain (21 heures) à domicile face à Namur Capitale ? Ce prochain adversaire compte déjà cinq succès en championnat mais a mordu la poussière en Coupe AWBB il y a deux semaines à Battice…