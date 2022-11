Florian Samray (Malmedy) : « Mes coéquipiers m’ont récompensé »

Gagner sans bien jouer, c’est le lot des Malmédiens pour le moment depuis quelques semaines. "On vient d’enchaîner trois matches moyens à domicile, mais les victoires sont là, poursuit le défenseur aligné dans l’axe contre Faimes suite à la suspension d’Augustin Cassoth. Et ces victoires, on ne serait peut-être pas allé les chercher la saison dernière. Des matches comme ceux-là, on doit pouvoir se contenter de les gagner."

Florian et les Dragons ont aussi fait "des sacrifices" pour être en forme dimanche après-midi. En n’allant pas à la Saint-Martin samedi soir à Xhoffraix, notamment. Ou en tout cas calmement pour ceux qui y étaient. "Je n’y suis pas allé, sourit Florian. C’est compliqué car c’est un rendez-vous que je ne rate jamais, où je retrouve d’habitude mes anciens équipiers de Xhoffraix qui jouaient d’ailleurs samedi après-midi en prévision. Mais j’ai fait l’effort de ne pas y aller et mes coéquipiers m’ont récompensé en allant chercher la victoire. On avait été mis en garde par le coach, on ne pouvait pas se louper si on y allait." Les Malmédiens évitent décidément tous les pièges.