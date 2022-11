Faysal Temsamani (Aubel) : « Je pensais franchement que j’allais sortir »

Le début de saison des Verts n’est pas des plus favorable. La saison dernière, les Aubelois avaient mal commencé pour terminer en trombe et jouer finalement le tour final. Le six sur six emportés contre Wanze Bas-Oha et Ougrée est-il le début d’une seconde remontada d’affilée ? "On prend match par match. On se doit de faire cela avant de regarder plus haut et de parler de top 5", insiste l’ancien belgafétain. Faysal Temsamani commence peu à peu à se faire une place au soleil dans le onze de base de Tony Niro. Lui qui avait les clés du jeu offensif de Beaufays doit un peu plus travailler dans le schéma tactique aubelois. "Ce qui est parfois compliqué, c’est de changer de système ou de place pendant une rencontre. Notre coach en a l’habitude et il est forcé de constater que cela paie. Les séances d’entraînement sont aussi plus intenses que ce que j’ai connu. Le groupe revient au complet et la concurrence va tous nous améliorer ", conclut-il.