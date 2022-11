Djeidi Gassama, du PSG au but face au Standard: « On m’a dit: un crochet et puis tu frappes… Ça a marché ! » (vidéo et photos)

"Mes équipiers et le staff m’avaient déjà dit, à l’entraînement, de me limiter au premier crocher, puis de tirer. Ici, c’est ce que j’ai fait et ça a fonctionné. Du coup: ils sont tous venus me féliciter après le but. C’était incroyable et puis, marquer lors d’un tel match, c’est particulier" souriait ce jeune talent prêté par le PSG à Eupen jusqu’au terme de la saison, sans option d’achat.

Depuis son arrivée chez les Pandas, Gassama montre de bonnes choses mais sait qu’il doit encore muscler son jeu pour s’adapter à la Pro League belge. Samedi face aux Rouches, il est monté sur la pelouse à l’heure de jeu.

"Je n’étais pas titulaire, mais ce n’est pas grave. Dans un match, parfois, ça peut basculer en venant du banc. Ici, le coach m’a fait confiance et j’ai su saisir ma chance quand je suis rentré."

Avec Teddy Alloh, Nathan Bitumazala et Garissone Innocent, Djeidi Gassama fait partie des quatre Parisiens recrutés par Eupen cet été. Il est toutefois le seul à ne pas avoir été libéré par le Paris-Saint-Germain, qui semble croire en lui.

Gassama a célébré son but avec les supporters d’Eupen. ©Romain RIXHON

"Le fait de connaître certains joueurs arrivés avant moi, ça a facilité mon intégration. Mais, d’une manière générale tout le monde m’aide ici à Eupen et je m’y sens bien. C’est un cadre idéal pour progresser. Et ce samedi, j’ai découvert cette belle ambiance et des supporters très attachants. C’est la première fois que je jouais dans une telle ambiance."

Titulaire ce mardi ?

Pourtant, le 14 mai 2022, Gassama signait ses débuts chez les pros avec le PSG lors d’un match de Ligue 1 à Montpellier remporté 0-4. Il avait remplacé Di Maria à la 89e. "Il y avait de l’ambiance, oui, mais ce n’était pas pareil…"

Djeidi Gassama espère désormais franchir une nouvelle étape avec l’AS. Sera-t-il titulaire ce mardi, pour le 16e de finale de Coupe de Belgique qui se jouera à Deinze ? "J’espère, on verra bien. Je vais faire le maximum pour avoir du temps de jeu. On sait que c’est un match compliqué qui nous attend là-bas, mais ça ne va pas nous freiner !"

Djeidi Gassama avec une célébration à la Mbappé, ici devant Christie-Davies. ©BELGA

Deinze – Eupen (Ce mardi, 20h)

Arbitre: M. Clerkx

EUPEN: Nurudeen, Van Genechten, Kral, Paeshuyse, Alloh, Wakaso, Jeggo, Christie-Davis, Déom, Soumano, Nuhu;

Moser, Roufosse, Prevljak, N'Dri, Magnée, Bitumazala, Lambert.

Absents: Davidson et Peeters (petites blessures - repos).