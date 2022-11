Évolution du score: 10e: 16-17, 20e: 39-26 (23-9), 30e: 58-36 (19-10), 40e: 69-54 (11-18).

RBC PEPINSTER: Colson 7, Van Bladel 0, Vanaubel 9, Milanovic 19, Leemans 13, Bourlioux 13, Scholtis 7, Abinet 2.

Deux sur deux pour le tandem Horrion/Massart qui s’occupe actuellement (aussi) de l’équipe féminine de Pepinster en attendant qu’un successeur à Jean-Luc Cornia soit trouvé.

La Rulles avait pris le meilleur départ (16-17) avant d’encaisser un sec 23-9 dans le second acte.

"C’est un groupe qui a besoin d’énergie, j’ai très vite imposé un press tout terrain qui nous a permis de surprendre l’adversaire", explique Pascal Horrion. "Belle prestation de Milanovic ainsi que de la jeune Abinet qui n’a pas perdu de ballon, Van Bladel fut également efficace dans l’organisation même si elle ne marque pas."

Dimanche 13/11 à 17 h 00: Ganshoren Dames – RBC Pepinster.

BC Boninne 87 – Herve-Battice 75

Évolution du score: 10e: 23-21, 20e: 40-42 (17-21), 30e: 61-59 (21-17), 40e: 87-75 (26-16).

HERVE-BATTICE: Cosentino 2, Collignon 12, Henrard 20, Borlée 13, Lizin 4, Bonvoisin 16, Poussart 4, Antoine 4.

Privée de David en vacances au Mexique, Herve-Battice démarrait (comme souvent) de la meilleure des manières et mène 10-18 par l’intermédiaire du tandem Henrard-Bonvoisin auteur de 16 points dans la période.

La rentrée de Compère du côté de Boninne équilibre les échanges. Le match est très disputé, les attaques prenant clairement le pas sur les défenses. Herve-Battice mène 40-42 à la mi-temps. Boninne repasse devant à la 23e toujours via l’intenable Compère mais Herve-Battice s’accroche via Collignon et Borlée. Les visiteuses passaient même devant à la 37e (69-71).

"À ce moment-là, une volontaire discutable et deux pertes de balle stupides sonnent le glas de nos espoirs", regrette Alain Denoël, le coach de Herve-Battice qui attend toujours un premier succès. "Même si tout n’a pas été parfait offensivement, le groupe a montré qu’il compte de très belles individualités. Néanmoins, nous ne parvenons pas à respecter le plan de jeu défensif, on devait accorder une attention particulière au duo Compère-Hubaut, elles scorent respectivement 33 et 16 points. Nous faisons preuve d’indiscipline et ne jouons pas avec l’énergie collective nécessaire pour faire des stops et sécuriser le rebond défensif."

Samedi 12/11 à 21 h 00: Herve-Battice – Namur Capitale.