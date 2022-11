Commentaire | Quand le match amical trouve son origine à l’autre bout de la planète foot

Trêve hivernale oblige: le football est à l’arrêt. L’occasion parfaite pour des congés et une évasion à l’autre bout du monde, au Nicaragua. Parmi les perles de cet état d’Amérique centrale, les (près de) 400 petites îles du lac Nicaragua, à Granada. C’est là, sur un petit bateau à moteur, que la conversation démarre entre Padraic Fitzpatrick et moi. Très vite, cet Irlandais bifurque vers le football et son rôle de coach U17 à l’académie de football de l’University College Dublin. Il est question de formation, de l’envie de se frotter à des équipes étrangères.

Quelques semaines plus tard, après quelques messages échangés, Padraic évoque la possibilité d’organiser un match à Eupen, à l’occasion d’un prochain stage sur le Vieux continent. Je le renvoie vers Ralph Thomassen, alors président du département des jeunes de l’AS. Nicolas Collubry prend le relais et, ce mercredi 2 novembre, le match a enfin lieu au Kehrweg. La formation irlandaise signe un encourageant 2-2 face à nos régionaux. Le regretté Ralph Thomassen, décédé en août 2022, aurait probablement voulu voir ça.

Plus largement, Cet amical, envisagé près de 3 ans plus tôt à l’autre bout du monde, nous rappelle que le football continue, parfois, de rapprocher les peuples. Et surtout, il donne envie de croire qu’on est, peut-être, enfin sortis de cette crise sanitaire pour de bon. Croisons les doigts.