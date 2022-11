Buts: Willems (0-1, 14e), T. Stancher (0-2, 44e), Azzouzi (0-3, 46e), Franssen (1-3, 66e), Özdemir (1-4, 67e), Kambembo (1-5, 70e), T. Stancher (1-6, 78e), Dejalle (2-6, 79e), T. Stancher (2-7, 85e), Kambembo (2-8, 88e)

Le gros carton du week-end revient à Andrimont qui a enfilé huit buts sur le terrain synthétique de Melen B. "Il ont tenu une mi-temps puis on a vraiment déroulé en se créant énormément de possibilités" commente le coach Manu Ruiz Marin dont les troupes restent deuxièmes au classement à quatre longueurs du Croatia Wandre.

Ent. Pepine 0 - Warsage B 2

Buts: Lenaerts (0-1, 13e), Bayram (0-2, 80e)

Seconde défaite en moins d’une semaine pour les Pepins qui quittent par la même occasion le top 5. "J’ai remarqué un excès de confiance dès l’échauffement et ça s’est confirmé pendant la rencontre" peste leur entraîneur Yves Voos. "On est retombés dans nos travers de début de saison. C’était tout simplement exécrable comme prestation."

Harzé 1 – Bolland 0

But: Dainef (1-0, 38e)

Quelques jours après son succès contre Queue-du-Bois, Bolland n’a pas su enchaîner. "C’était un match assez bizarre" glisse le T1 Antoine Wilkin. "Notre adversaire a mis énormément d’impact physique et on a eu beaucoup de mal à répondre à ce style de jeu fait de duels."

La Minerie B 1 - EJ Fléron 2

Buts: Querinjean (1-0, 67e), Giunta (1-1, 77e), Gerard (1-2, 81e)

Après Andrimont mardi, les Miniers recevaient ce dimanche un autre membre du top 3: l’EJ Fléron. Et comme contre Andrimont, ils ont mené avant de s’effondrer en fin de partie. "On n’était une nouvelle fois pas loin du tout d’empocher quelque chose" estime le mentor rouge et blanc Francesco Dell’Aquila. "Je trouve qu’on a vraiment tenu la dragée haute à l’EJF qui s’en sort finalement sur un but très litigieux." Toujours bloqués à 11 unités dans le bas du tableau, les Thimistériens restent donc positifs. "Les prestations sont bonnes. Les résultats ne peuvent que suivre dans les semaines à venir si on garde ce cap."