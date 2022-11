Il nous l’avait laissé entendre après la rencontre de ce dimanche face à la SRU Verviers, l’entraîneur spadois Didier Delhez se laissait la nuit pour réfléchir à son avenir comme entraîneur de l’équipe fanion du matricule 60. "Je ne veux pas prendre une décision à chaud mais les attitudes ainsi que le manque de respect et d’engagement de certains m’ont déçu", expliquait-il.

On apprend ce lundi matin que la décision est tombée, Didier Delhez a remis sa démission au club spadois.

"La réaction de certains hier a fait pencher la balance, ce n’est pas ma vision du foot ni ma mentalité, explique le désormais ex-T1 des Bobelins. Je préfère faire un pas de côté dès maintenant plutôt que de me disputer. Humainement, je les aime bien mais sportivement cela devenait trop compliqué. Ce n’était pas une décision facile à prendre car je reste attaché au club mais je m’investis trop et je me faisais trop de mouron. Je suis convaincu que l’équipe va se sauver et rester en P3, c’est aussi pour cela que j’ai pris cette décision."

Plus tard ce lundi, on apprenait que son successeur a déjà été trouvé. Les Spadois ont en effet déjà trouvé un nouvel entraîneur. Steve Paquay, récemment démis de ses fonctions à Butgenbach, sera présenté au groupe ce mardi et sera sur le terrain dès jeudi pour préparer un déplacement compliqué à Honsfeld. S.P.