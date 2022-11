Un lob de 60 mètres d’Aritz scelle le derby entre Raeren-Eynatten et La Calamine (photos)

Bien en place, les Raerenois prenaient rapidement l’ascendant dans le jeu sans toutefois parvenir à vraiment inquiéter le portier visiteur en première période. Revenus sur le terrain avec les mêmes intentions après la pause, ils accéléraient encore le rythme et se créaient plusieurs situations dangereuses. Notamment sur le flanc gauche où le duo Stoffels-Lauffs mettait en grande difficulté l’arrière-garde de Calaminois qui résistaient de plus en plus difficilement aux assauts jaune et noir. "Raeren est une équipe remplie de qualité et on savait qu’ils auraient la maîtrise du ballon" explique le coach de La Calamine Alex Digregorio. "De notre côté, on misait sur des contre-attaques et des phases arrêtées pour leur faire mal."

Un pari réussi puisque Tobias Lauffs se faisait exclure pour avoir arrêté fautivement deux reconversions calaminoises (si la première jaune est incontestable et même orangée, la seconde nous semble très sévère et était d’ailleurs vivement contestée par les Raerenois). Dans la foulée, Remacle déposait un coup franc sur la tête de Mauclet pour faire 0-1. Si près de prendre l’avance quelques minutes plus tôt, Raeren-Eynatten se retrouvait ainsi mené et en infériorité numérique. Le coup de grâce était ensuite donné par Aritz en fin de partie sur un lob de près de 60 mètres qui laissait pantois Romain Longaretti et scellait définitivement le sort du derby. "J’ai dit à mes joueurs avant le match que seuls comptaient les buts et les points" relate le T1 raerenois Éric Vandebon très déçu de la tournure d’un match que son équipe a pourtant dominé. "C’est cruel mais c’est la loi du foot. Et aujourd’hui, nous n’avons mis aucun but tandis que La Calamine en a mis deux et repart avec trois points."

Raeren-Eynatten 0 – La Calamine 2

Arbitre: M. Loockx.

Carte rouge: Lauffs (63e, 2 J.)

Cartes jaunes: Cornet, Hungs, Lufuankenda.

Buts: Mauclet (0-1, 68e), Aritz (0-2, 87e).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Di Nicola, Bernard, Bonnechère, Stoffels, C. Evertz, Bissen (79e Akdim), Klauser (79e Pousset), Lauffs, Gaillard, Bong (69e Piron).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Hungs, Gerrekens, Lufuankenda (88e Belle), Aritz, Cornet (63e Smits), Remacle (83e Islamovic), Mauclet (78e Bennane), Bultot.