Tony Niro (Aubel) : « Retenons les 3 points, mais c’est cardiaque ! »

Temsamani sort de sa boîte

Pour la seconde période, le coach aubelois remplace un défenseur Corentin Willem par Adel Charef. "On entame bien le match, puis c’était devenu compliqué. Ougrée s’était adapté. J’ai remis un milieu de terrain pour reprendre le dessus et occuper les flancs un peu plus. Ce qui a permis à Faysal (Temsamani) de sortir de sa boîte", analyse Tony Niro. En effet, le milieu offensif des Siropiers Temsamani redonne l’avantage aux siens via un très beau mouvement (49e). Cependant, les Verts remettent encore Ougrée dans la rencontre en laissant El Ghoulbzouri ajuster Beckers (2-2, 56e). À vingt minutes de la fin, c’est le milieu de terrain Corentin Remacle qui profite d’un superbe travail de Faysal Temsamani qui déborde sur le flanc gauche et remise pour son comparse qui offre la victoire aux Siropiers, malgré une pression et qu’une dernière frappe de luca Da Silva qui lèche le poteau de Beckers.

"Ça fait toujours plaisir, surtout dans un match pareil. On a inscrit 7 goals en deux matchs et c’est important de remporter trois points contre un concurrent direct pour rester dans le bon wagon", souligne le buteur Corentin Remacle. Même son de cloche dans le chef du T1 aubelois Tony Niro. "Je pense qu’aujourd’hui, le plus gros danger d’Aubel était Aubel lui-même. On les a remis deux fois dedans. On est dans le dur et la mentalité était bonne. Retenons les trois points, mais c’est cardiaque !"

Ougrée 2 – Aubel 3

Arbitre: M. Coenen.

Cartes jaunes: Delville, Nuozzi, Scerra, Ettichi ; Remacle, Temsamani.

Buts: Niro sur pen (0-1, 22e), Beltrame (1-1, 33e), Temsamani (1-2, 49e), El Goulbzouri (2-2, 56e), Remacle (2-3, 71e).

OUGRÉE: Botterman, Delville (75e Bousfia), Lasfar, Gillard, Nuozzi, Da Silva, Beltrame, Scerra (22e Tellatin), El Ghoulbzouri, Ettichi, Guilmi (34e Fourneau).

AUBEL: Beckers, Lahaye, Willem (46e A. Charef), Niro, Spits, Y. charef, Ernst, Remacle, Temsamani, Pauporte (82e Lennertz), Diallo (68e Manteca).