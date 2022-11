Succès mérité pour La Calamine B, mais que ce serait-il passé si Aksu (Emmels) avait obtenu son penalty ? (photos)

De retour des vestiaires, on joue depuis quelques minutes à peine quand Aksu s’écroule dans le rectangle. À la surprise générale, l’arbitre siffle une faute sur lui et lui brandit même la carte jaune. C’est assurément le tournant du match puisque, dans la foulée, Van Melsen double la mise.

"Il y a penalty et c’est pour moi le tournant de la rencontre", avance le T1 d’Emmels Benoît Lousberg. "D’autant qu’ils font directement 2-0 juste après. À ce moment-là, c’est terminé pour nous. En 1re mi-temps, il y a également les deux grosses occasions qui auraient pu nous permettre de prendre l’avance. Quant au but encaissé, on ne peut jamais en prendre un pareil."

Si on sent le ressort d’Emmels cassé, les Germanophones ont le mérite de réagir. Gaillard voit même frappe atterrir sur l’équerre du but de Degueldre. 180 secondes plus tard, Guerits tue tout suspense sur un magnifique coup franc. La Calamine B empoche trois points précieux dans la lutte pour le maintien.

"Après être passé à côté de notre sujet mardi, c’est une réaction très positive de tout le groupe", se félicite le mentor calaminois Mike Hendrick. "Le retour de Kroha a fait beaucoup de bien et mes deux défenseurs centraux, Tychon et Nicolaije, ont parfaitement neutralisé Aksu. Il faut quand même admettre que le penalty non sifflé est le tournant de la partie. Sinon, en 2e période, on a pris le dessus sur Emmels. On avait changé certaines choses à la pause et ça a très bien fonctionné."

EN BREF

William Belle avec la D3

Le meilleur buteur de la série était absent ce dimanche. Et pour cause, il était repris avec la D3.

Aksu voit rouge… après la rencontre

Énervé suite au penalty non sifflé en début de seconde période, Ismail Aksu a dit sa façon de penser à l’arbitre au coup de sifflet final. Celui-ci lui a alors brandi la carte rouge.

La Calamine B 3 – Emmels 0

Arbitre: M. Drogmans

Cartes jaunes: Meessen, Aksu

Carte rouge: Aksu (directe, après le match)

Buts: Legenvre (1-0, 39e), Van Melsen (2-0, 52e), Guerits (3-0, 78e)

LA CALAMINE B: Degueldre, Hubert, Tychon, Nicolaije, Nkoumou, Meessen, Kroha, Legenvre (90e Nzuzi), Guerits (86e Delaire), Kamalandua (83e Mobi), Van Melsen

EMMELS: Kalf, Richter (63e Heinen), Tasset, Fankem, Schoepges, Gaillard, Henkes (82e Mausen), Picquereau, Kalbusch (82e Heuse), Gollac (82e Karafil), Aksu