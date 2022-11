Sprimont B s’enfonce un peu plus dans le fond du classement

En quête de points (7 sur 39), les Sprimontois se déplaçaient à Beaufays pour tenter de remporter ce derby. Un duel qui commence de la plus mauvaise manière pour Sprimont B qui encaisse à la 8e minute. Florent Turco reprend de la tête un bon coup de coin et fait 1-0. À la 32e, il faut un bel arrêt du portier visiteur Giovanni Librici pour éviter aux visités de faire le break. Les Sprimontois tentent bien quelques incursions dans le camp adverse mais restent offensivement stériles. "Je m’attendais à rencontrer une équipe de Beaufays beaucoup plus joueuse. Ils ont souvent balancé de longs ballons en profondeur et leur manière de faire a été payante. Mardi passé, on inscrit quatre buts et aujourd’hui nous restons muets, c’est difficile à comprendre. On va continuer à travailler et faire monter des jeunes joueurs dans le noyau. Les gars restent motivés, je reste également motivé à 300% dans cette course au maintien", analyse Faustino Garcia, l’entraîneur sprimontois. La seconde période débute comme la première avec un but de Beaufays signé Turco dans les dix premières minutes (55e). Goal inscrit sur penalty par le frère cette fois-ci, Thibaut.