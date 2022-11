Évolution du score: 10e: 23-16, 20e: 38-29 (15-13), 30e: 47-43 (9-14), 40e: 58-62 (11-19).

HENRI-CHAPELLE: Perin 5, Viellevoye 11, Thélen 8, Henkens 0, Lahaye 10, Tandler 1, Lekeu 4, Delhaes A. 2, Remacle 17.

R. CASINO SPA: Pluys 19, Piron 5, Muller 0, Rossinfosse 16, Huby 9, Lamy 5, Mathieu 6, Beauve 2.

Un vrai derby dans lequel la justesse n’était pas toujours au rendez-vous mais l’intensité, elle, était bien présente durant 40 minutes. La première mi-temps était dominée par les locaux qui provoquaient beaucoup de lancers francs. "Pourtant, on commence à nouveau trop cool et on ne respecte pas les consignes défensives", relate Fred Ledain, le coach capellois qui ne pourra au final éviter un troisième revers consécutif. "Puis on fait le job mais quelques approximations et mauvaises options offensives nous coûtent des points. Nous aurions dû compter davantage d’avance à la pause."

Spa – malgré une adresse extérieure catastrophique et un collectif hésitant – avait réussi à limiter la casse grâce à Pluys qui allait être le meilleur marqueur de la partie avec 19 points. En seconde mi-temps, les Thermaliens changeaient de défense et parvenaient à limiter leurs hôtes à 20 unités. "La réussite nous boude et l’adversaire se bat sur chaque ballon", poursuite le T1 de Henri-Chapelle. "C’est serré et les deux équipes sont au coude à coude dans la dernière ligne droite."

Mathieu OK puis KO

La bonne entrée offensive de Mathieu permettait à Spa de revenir progressivement dans le match. Malheureusement, ce dernier devait quitter le jeu sur blessure à la 25e. La jonction était faite à l’entrée du dernier acte.

"Notre défense restant imperméable, nous finissons par passer devant", se réjouit Michel Pluys, le coach du Casino Spa. "Dans le money time, Pluys, Huby et Rossinfosse continuaient à alimenter la marque tandis que notre collectif défensif rendait la vie dure aux Capellois."

Dans la dernière minute, Rossinfosse – à dix mètres – rentrait une bombe sur le buzzer des 24 secondes qui coupait bras et jambes aux locaux. Pluys ne tremblait pas ensuite aux lancers francs pour offrir une cinquième victoire à ses couleurs. "Grosse perf collective du groupe", conclut Michel Pluys qui accroche virtuellement la seconde place du général.