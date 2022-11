Richelle a évité le piège, face à Givry: « C’est encore serré »

Buts: Leroy (1-0, 80e), Schenk (2-0, 82e).

Malgré une domination locale, on pensait que le match entre Richelle et Givry allaient se solder par un match nul mais les hommes de Benoit Waucomont ont fait le travail pour s’imposer en fin de partie. "L’accouchement a été un peu lent. À la mi-temps, le score aurait pu être de 2-1 ou 3-1. J’ai dit à mes joueurs de rester solides et organisés. Il fallait mettre les occasions au fond. Ils savaient que la victoire pouvait se dessiner assez tard. C’est ce qui est arrivé mais nous devons être plus tueurs dans le rectangle. Mais je suis satisfait de ne pas être tombé dans le piège après le gain de la tranche", disait le coach de l’équipe invaincue depuis fin septembre. "Nous devions aligner une série pour pouvoir tenir tête et rester en contact avec les leaders. Malgré tout, le haut de classement est encore serré." M.S.