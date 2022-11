Évolution du score: 10e: 21-14, 20e: 50-30 (29-16), 30e: 82-59 (32-29), 40e: 96-69 (14-10).

RBC PEPINSTER: Halkin 14, Pirson 12, Maucourant 12, Francœur 13, Delsaute 11, Nyssen 17, Hanus 5, Maréchal 10, Sanzone 2.

"On n’avait pas encore jusqu’ici rencontré ce genre d’adversaire", pointe Pascal Horrion, le coach pepin, qui avait déjà joué les quatre premiers du général. "J’ai notamment trouvé Ternat très faible dans le repli défensif."

Effectivement, mis à part le 6-9 affiché après cinq minutes de jeu, Asse-Ternat – qui a perdu un pion majeur le week-end dernier – était bien faiblard. Un trois points de Delsaute mettait (définitivement) Pepinster – privé de Deblond et Wintgens blessés – aux commandes 11-9 (6e) avant les premiers remplacements de part et d’autre. S’ensuivait un festival de tirs lointains manqués pour les deux équipes et un marquoir qui n’évoluait plus qu’avec quelques contre-attaques ou shoots intérieurs convertis essentiellement dans les rangs locaux (21-14).

Pirson et Halkin retrouvaient de la précision derrière la ligne des 6m75, l’avantage pepin allait croissant (13e: 27-18) et passait vite la barre des dix unités (33-18) forçant le coach adverse à rappeler ses troupes au quart d’heure. Peu en réussite, Asse-Ternat ne pouvait que garder un mince espoir au repos alors que Halkin rentrait un dernier panier sur le buzzer (50-30). Mais avec un déchet indigne de la division, les visiteurs n’étaient pas en mesure d’inquiéter une équipe locale qui faisait le job (24e: 60-40). La quatrième faute de Maucourant n’était qu’anecdotique. Pepinster déroulait et s’imposait dans tous les secteurs du jeu, il n’y avait plus le moindre suspense à la demi-heure avec, cette fois, une bombe de Hanus au gong (82-59). Malgré la résistance de Vandriquelle un peu trop seul dans le camp adverse, Pepinster filait sans problème vers son second succès de la saison malgré une fin de partie quelque peu brouillonne.

"On a eu un moment de flottement dans le troisième acte, on laisse Ternat inscrire 29 points en dix minutes", constate Pascal Horrion par ailleurs très satisfait des prestations individuelles de Halkin et Nyssen. "Mais on est resté zen pour aller chercher un succès qui fera du bien moralement. D’autant qu’on peut à présent enchaîner avec d’autres parties tout à fait à notre portée, reste à délocaliser notre malchance pour espérer ne plus enregistrer de nouvelle blessure."