Buts: Sandmeier (0-1, 28e), Schmitz sur pen. (1-1, 48e), K. Lepaon (1-2, 74e)

"Ce match était partagé, nous étions bons jusqu’au rectangle mais nous manquions de précision", notait le coach par intérim Björn Cormann. C’est Simon Braunleder, ancien T2 de Benoît Lousberg, qui reprendra l’équipe en main dès ce mardi.

"On menait logiquement 0-1 à la pause mais nous avons eu un quart d’heure catastrophique à la reprise, racontait Ludo Lambert, le tacticien goétois. Mon banc a fait la différence, on récolte trois points importants."

Xhoffraix 2 – Lambermont 1

Buts: M. Bernard (1-0, 46e), Rosciglione (1-1, 58e), Zander sur pen. (2-1, 85e)

"C’était un bon match, dans la lignée du précédant à Walhorn, se réjouissait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Leur gardien les a longtemps gardés dans le match, notre victoire est méritée et le penalty était justifié même si c’était décevant pour Lambermont."

"C’était 0-0 à la pause, notre gardien Cremers avait repoussé pas mal de frappes, racontait Quentin Demollin, le coach lambermontois. Après notre égalisation, on a surtout essayé de conserver le point, nous avons bien résisté jusqu’à ce que l’arbitre leur offre un penalty."

Saint-Vith 3 – Elsenborn 3

Buts: Wattler (0-1, 22e), Mulkin (1-1, 24e), Y. Heinen (1-2, 30e), Mulkin (2-2, 70e), Rogister (3-2, 77e), Comoth (3-3, 84e)

"Dans ce derby, on s’est fait avoir comme des bleus sur des phases arrêtées, pestait Thierry Polis, l’entraîneur de Saint-Vith. Si tu veux jouer le titre, tu ne peux pas perdre deux points de cette façon."

"À 3-2, on se disait que ce serait très compliqué d’aller arracher un point mais on a eu la chance d’y arriver", se félicitait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn.

Butgenbach 2 – Walhorn 3

Buts: Klöcker (0-1, 28e), Urbain (1-1, 42e), Aussems (1-2, 49e), N. Kohnen csc (1-3, 56e), Lukebadio (2-3, 79e)

"Un partage aurait été logique mais quand on donne des buts comme cela, on ne peut pas gagner, râlait Ludek Mach, le T1 de Butgenbach. À 1-3, on a eu une réaction, Philipp Kessler a frappé le poteau et Yves Jost la latte."

"Pour la première fois, nous avons été stables pendant 90 minutes, se félicitait Sacha Kauth, le coach de Walhorn. Ce succès est mérité."

Cornesse 0 – Elsaute B 2

Buts: Hanssen (0-1, 57e), Daukandt (0-2, 84e)

"J’avais dit qu’il faudrait se lever pour venir gagner à Cornesse et Elsaute B s’est bien bougé, lançait Jonathan Félix, le T1 cornésien. J’ai du mal à dire que la victoire est méritée mais s’il fallait un vainqueur, c’était Elsaute B."

"Le piège était énorme, nous avons été patients car on savait que ça allait se jouer sur une déviation ou sur un 2e ballon gratté, analysait Dejan Botic, le coach des Étoilés. C’était un laid match mais une belle victoire."

Jalhay 3 – Baelen 2

Buts: Tefnin (1-0, 10e), Loneux (1-1, 21e), C. Lecocq (2-1, 25e), Schrayen (3-1, 36e), Vanderheyden (3-2, 50e)

Cartes rouges à Baelen: Derousseau (76e, 2cj.)

"Nous avons loupé beaucoup d’occasions en deuxième mi-temps, on a oublié de plier ce match, expliquait Rocco Sutera, l’entraîneur jalhaytois. On retiendra les trois points mais pas la manière."

"Nous manquions d’intensité jusqu’à la pause et nous avons pris trois buts sur des phases arrêtées, expliquait l’entraîneur de Baelen par intérim Grégory Wagener. C’était beaucoup mieux par la suite, on peut être déçu de rentrer sans rien. Je ne serai pas le T2 de Geoffrey Foguenne mais je me remets à sa disposition en tant que joueur. Merci à Christophe Sangiovanni qui m’a donné ma chance comme adjoint."

Sart B 0 – Honsfeld 3

Buts: Lanckohr (0-1, 20e), Pe. Jost (0-2, 35e), Peiffer (0-3, 87e)

"Je suis content du groupe mais déçu du résultat, lâchait le coach sartois Bruno Herman. Nous avons rivalisé avec le leader mais de petites approximations se sont payées cash."

"Face à des jeunes talentueux qui jouaient un foot très positif, ce n’était pas un match facile, avouait Pascal Jost, le mentor du HSV. Nous avons fait la différence dans les deux rectangles."