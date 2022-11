Michel Schwontzen (Hombourg) après le nul à l'UCE : « On a montré qu’on est une vraie équipe de P1 »

En seconde armure, l’UCE remontait sur le terrain avec plus de volonté et le match s’équilibrait. Les occasions dangereuses se faisaient pourtant rares des deux côtés, malgré l’impact mis dans les duels par les deux équipes, comme en témoignent les sept cartons jaunes et deux rouges distribués par Monsieur Joskin. Ce dernier mettait un terme au match sur un score nul et vierge, qui n’arrange pas vraiment les deux équipes.

"Je suis assez déçu du résultat, surtout quand je vois notre première mi-temps", analysait, après coup, Michel Schwontzen. "On n’a absolument rien concédé et on était vraiment au-dessus footballistiquement et physiquement. En deuxième mi-temps, l’adversaire est un petit peu revenu dans le match, avec un peu plus de présence aux abords de notre rectangle mais nous sommes restés assez solides. Une victoire nous aurait fait du bien pour les efforts réalisés aujourd’hui et ce que nous avons proposé. On doit se contenter d’un point et ça fait malheureusement partie du football."

Le T1 hombourgeois trouvait malgré tout des motifs de satisfaction dans la prestation de ses joueurs. "On s’est bien reconverti aujourd’hui. Pour moi, ça reste un de nos meilleurs matches dans la projection vers l’avant. On n’a malheureusement pas su concrétiser mais on progresse." Le technicien parlait également d’un déclic mental. "Il fallait faire sauter de la tête des joueurs qu’on est une équipe de P2 qui doit être contente quand elle prend des points et qu’on a affaire à des gros matches chaque dimanche. Aujourd’hui, on a montré qu’on est une vraie équipe de P1."

UCE Liège 0 – Hombourg 0

Arbitre: M. Joskin

Cartons jaunes: El Garrouji, Olivier, Mazouze, Grava, Henquet ; Baltus, Degueldre

Cartons rouges: Namotte (directe, 85e), C. Schonbrodt (directe, 83e)

UCE: Debante, Grava, Dabeye, Henquet, Olivier, Mazouze (67e Cherif), El Garrouji (63e Bemelmans), Thirion, Tudisco (80e Harbit), Haydan, Namotte

HOMBOURG: Stassen, D. Meunier, Degueldre, Bayard, Baltus, Hick, Bauwens, Bartholome, C. Schonbrodt, Martin (80e S. Meunier), Schwontzen (89e Beckers)