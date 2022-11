Malmedy se rapproche du podium en battant Faimes : "Le noyau dur n’est pas sorti samedi soir" (photos)

Le début de la partie était plutôt animé. Germain Hagemann devait s’employer dès la 5e minute de jeu pour sortir une frappe de Venner. À la 18e, son homologue Loïc Houart déviait du bout du gant une frappe enroulée signée Robin Denis. Mais à la minute suivante, il ne pouvait rien sur le corner tiré par Quentin Jacob et dévié dans ses propres filets par Romain Genette. Faimes n’était cependant pas dans les cordes, loin de là. En début de deuxième période, les visiteurs prenaient même l’ascendant et Randy Venner égalisait dès la 49e. Les duels étaient plus engagés, Malmedy semblait perdre le fil de la rencontre. Moment choisi par Nicolas Nijhof pour faire la différence sur son flanc gauche et ajuster calmement Houart.

Le plus dur était fait pour les Dragons qui géraient plutôt bien une fin de match qui commençait à tirer en longueur. Deux coups francs de Robin Denis auraient pu donner un peu plus de piment à la rencontre. Mais le premier (70e) était sorti par Houart. Le second (dans les arrêts de jeu) était repoussé par le cadre…

Qu’à cela ne tienne, la Saint-Martin, fêtée samedi soir à Xhoffraix, n’aura donc pas fait de dégâts dans les rangs malmédiens. "Je suis content des efforts fournis par mon équipe. Le noyau dur n’est pas sorti samedi soir, souriait le coach malmédien Selatine Deniz. Le match a tout de même été compliqué. Cette équipe de Faimes va en embêter plus d’un. En première mi-temps, il y avait pas mal d’espaces car Faimes est une équipe joueuse et nous aussi. En deuxième mi-temps, il y en avait moins. J’avais quelques craintes, mais heureusement, on met ce deuxième but."

Le bilan comptable est bon pour les Malmédiens. Mais tout n’a évidemment pas été parfait. "Dans les 25-30 derniers mètres, on doit être plus tueurs, poursuivait le technicien malmédien. Que ce soit sur la dernière passe, à la finition. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Ce sont les équipes les plus régulières qui auront la cerise sur le gâteau (NDLR: Le tour final) en fin de saison." En attendant, les Malmédiens pourront se déplacer sereinement à Hombourg dimanche, même s’ils seront privés de deux atouts. Robin Denis et Adrien Crosset ont en effet pris la jaune de trop ce dimanche.

Malmedy 2 – Faimes 1

Arbitre: M. Mager

Cartes jaunes: Simon, Mathonet, Le Bohec, Denis, Crosset ; Diomande, Marino.

Buts: Genette csc (1-0, 19e), Venner (1-1, 49e), Nijhof (2-1, 62e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, Samray, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Denis, Bucak (63e Custinne), Q. Jacob (83e Dupont), Nijhof (83e Vicqueray), Crosset (76e Kivrak).

FAIMES: Houart, Diomande, Genette, Renson, Mostade (86e G. Vinchent), R. Vinchent (82e Kosso), Grommen (72e Marino), Petitpré, Tamoh (78e Jacques), Venner, Hauteclair.