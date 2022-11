Évolution du score: 10e: 24-23, 20e: 42-43 (18-20), 30e: 58-52 (16-9), 40e: 73-76 (15-24).

DISON-ANDRIMONT: Closset 0, Buscicchio 2, Petit C. 6, Kpako 25, Sayeh 5, Toussaint 4, Lodomez 14, Chikhaoui 8, Petit M. 12.

Beau résultat des Disonais qui infligent un troisième revers à Hannut, un adversaire sur lequel ils reviennent au général pour se hisser sur le podium. Les visiteurs avaient d’emblée pris l’ascendant (10-20) avant de connaître une baisse de régime qui permettait à Hannut de revenir dans le coup au terme du premier acte (24-23).

"Le match restait alors indécis, notamment à cause, une fois encore, d’une prestation en dents de scie de mes couleurs", constate Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui connaissait un très mauvais troisième acte (16-9). "Un passage en défense de zone 3-2 nous permet d’inverser la tendance et d’empocher au final une cinquième victoire."

RBC Welkenraedt 56 - La Villersoise 78

Évolution du score: 10e: 6-13, 20e : 17-38 (11-25), 30e : 31-57 (14-19), 40e : 56-78 (25-21).

RBC WELKENRAEDT: Mond 7, Van Wissen 3, Leemans 3, Fyon 3, Hensen 4, Delhez 17, Delrez 17, Touette.

Après avoir remporté une seconde victoire importante face à Liège Basket C, on espérait voir Welkenraedt confirmer face à la lanterne rouge et se donner de l’air… "Mais ce fut très mauvais", peste le coach Gino Fortuna. " On se fixe plus sur l’arbitrage que sur le jeu. L’écart à la mi-temps était déjà insurmontable."