Franchimont B reprend sa marche en avant, à Lontzen B (photos et vidéo)

Franchimont a retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites de rang. Les jeunes gars de Miguel Ruiz-Marin ont pu compter sur un grand Benidel Kivanda, auteur d’un triplé, pour prendre le meilleur sur une courageuse équipe de Lontzen B. Le numéro 7 des Verts ouvrait les hostilités, dès la 5e minute, d’un tir à ras de terre de l’entrée du rectangle. Si, en face, Agastra répliquait avec un tir cadré (11e), les Franchimontois héritaient d’une double occasion mais ni Kivanda, ni Andries ne parvenaient à tromper Henrard (17e). C’était ensuite au tour d’Esteban Ruiz-Marin de tenter sa chance mais son coup-franc était repoussé par le poteau. "C’est dommage qu’on n’a pas réussi à e mettre à l’abri plus tôt", regrette le mentor franchimontois, qui pouvait compter une nouvelle fois sur Kivanda pour doubler le score, cinq minutes avant la mi-temps. "Il se crée souvent des occasions et offre des assists, mais cette fois il a été réaliste devant le but", se réjouit le coach.