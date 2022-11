Fize réalise le hold-up contre Ster-Francorchamps

Au retour des vestiaires, Ster se montre immédiatement dangereux par une frappe tendue de Calisgan, sortie par une claquette de Firquet. Quelques minutes plus tard, une sortie hasardeuse du gardien de Fize attrape un joueur dans le rectangle: penalty. Domken s’élance et converti celui-ci (0-1). Après l’ouverture du score, Ster semble laisser plus de place à Fize, qui va essayer de se créer des occasions. Le jeune flanc profite de sa vitesse pour se créer quelques occasions de buts mais croise à quelques reprises sa frappe. Le gardien sterlain, Vronen, doit sortir une belle parade pour empêcher l’égalisation à la 76e minute. Quelques minutes plus tard, Demaerschalk vient libérer ses coéquipiers sur une phase hasardeuse: l’entièreté de l’équipe de Ster réclamant une faute de main (1-1). "Le but est absolument contestable, cela parait évident à toutes les personnes présentes qu’il y a une faute de main. C’est tout le travail d’un match, d’une semaine qui est foutu en l’air par un arbitrage absolument mauvais. C’est un vrai hold-up, nous avions la mainmise sur le match", peste le T1 Vincent Heins.

À peine quatre minutes plus tard, Mihesso est lancé seul en pointe et gagne son face-à-face avec le gardien, permettant à Fize de s’imposer et de cesser sa série noire.

Fize 2 – Ster Francorchamps 1

Arbitre: M. De Coune.

Cartes jaunes: Mignon, Wangermez, Vronen

Buts: Domken (0-1, 52e pen), Demaerschalk (1-1, 88e), Mihesso (2-1, 92e)

FIZE: Firquet, Nzembo, Sbaa, Damsin, Demaerschalk, Wagemans, Mignon (59e Wynants), Vandervost, Massar (59e Mihesso), Licour (89e Zielonka), Gillard

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Lambrechts, Hermant, Wangermez, Raskin (83e Joao), Thelen, Delhez, Restiglian, Dardenne (61e Crisigiovanni), Calisgan (73e Gilis), Domken