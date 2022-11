Eupen - Standard (2-0): le duo de l'AS Andersen-Kohnen a lui aussi marqué des points...

Et d’évoquer le succès face aux Rouches, qui ne doit rien à personne. "Au vu du match, c’est mérité. On a eu quelques difficultés lors des 25 premières minutes, car on jouait trop bas. Mais après on a su remonter le bloc et à partir de ce moment-là, on a plus ou moins contrôlé le match. On a su se montrer compacts, sur un terrain plus petit, ce qui peut aider…"

À onze contre dix suite à la rouge de Zinckernagel, Eupen a opté pour un jeu plus offensif. "On prend notre carte rouge (NDLR: Déom, rentré à la 62e, laissait traîner les crampons sur Fossey et était exclu à la 66e) quatre minutes après nos changements, donc sur le banc, ça nous a fait mal mais l’équipe a bien réagi."

Battu 4-2 pour leur première sur le banc une semaine plus tôt à Anderlecht, le duo Andersen-Kohnen marque des points avec ce succès déjà historique face au Standard. De quoi revendiquer plus qu’un intérim ? La direction attendra de voir ce que donne la suite, évidemment.

"Ce mardi, on a déjà un match important en Coupe de Belgique à Deinze, mais samedi, on a un match encore plus important à Zulte-Waregem (NDLR: concurrent direct dans la lutte pour le maintien)" rappelle Kristoffer Andersen, qui sait aussi que son équipe, qui a également fait chuter Bruges cette saison, est parfois plus à l’aise face aux gros morceaux. "Peut-être que ça nous fait du bien de jouer contre des équipes qui laissent un peu plus d’espace en voulant proposer du jeu."