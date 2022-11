Royal Waterloo 75 – BC Verviers 50

Évolution du score: 10e: 28-17, 20e: 46-30 (18-13), 30e: 59-37 (13-7), 40e: 75-50 (16-13).

BC VERVIERS: Mahiat 4, Pirard 2, Léonard 11, Wilkin G. 8, Lodomez 2, Roosen 2, Buscicchio 13, Wilkin M. 3, Pitz 5.

Les Verviétois n’étaient pas prêts à affronter ce genre d’équipe, pour preuve le 16-2 encaissé en trois minutes. "Les longs déplacements ne nous conviennent visiblement pas, déjà à Ciney ce fut très compliqué", se souvient Quentin Désert, le coach du BC Verviers. "En plus, quelques joueurs sont arrivés un quart d’heure seulement avant le début de la partie car ils n’avaient pas la bonne adresse de la salle…"

Menés 46-30 au repos, les visiteurs pourront se réjouir de ne plus avoir encaissé que 29 points après la pause. "Un choix tactique payant, Waterloo s’est borné à shooter face à notre zone", détaille le T1. "Mais nous étions encore moins adroits offensivement, on ne rentre que 20 unités après la pause !"

Régionale 2

RB Union Liège 57 – RBC Aubel 73

Évolution du score: 10e: 24-21, 20e: 39-46 (15-25), 30e: 52-61 (13-15), 40e: 57-73 (5-12).

RBC AUBEL: Grooteclaes 7, Liégeois G. 20, Gerarts 11, Perin 12, Bousmanne 6, Lambot 6, Albert 0, Liégeois B. 5, Glaude 6.

Quatrième victoire lors d’un déplacement piège chez la lanterne rouge qui replace, enfin, Aubel dans la première partie de tableau. "Match sérieux de notre part qui s’est appuyé sur une défense solide et qui est montée en pression au fil de la rencontre", apprécie le coach herbager, Claude Ernotte. "Offensivement, on a eu très difficile de développer un jeu précis et juste. Sans doute en partie suite aux conditions difficiles de cette salle si particulière. On a trouvé la parade en développant un jeu collectif et intelligent qui a permis d’obtenir de nombreux lancers francs."

D’abord menés 24 à 21 après dix minutes de jeu, les Aubelois – qui pouvaient compter sur un Gauthier Liégeois très productif avec 20 unités – remportaient les trois quart-temps suivants.

RABC Ensival 75 – BC Genappe 94

Évolution du score: 10e: 15-31, 20e: 38-47 (23-16), 30e: 55-69 (17-22), 40e: 75-94 (20-25).

RABC ENSIVAL: Sanzone 8, Genet 25, Erkenne 3, Schoonbroodt 0, Hanus 6, Beaujean 2, Pitz 18, Horis V. 2, Horis M. 2, Walraff 9.

Les Ensivalois ont vite vu qu’ils ne jouaient pas dans la même cour… "Genappe était bien plus athlétique que nous et en plus très adroit à distance", confie le coach local Antoine Massart qui a usé de quatre défenses différentes sans trouver la parade. "Et sur le plan offensif, trop de gaspillage dans nos rangs. Heureusement, l’état d’esprit était meilleur que le week-end précédent."