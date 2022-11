Elsaute empêche Geer de rejoindre la tête

Le premier but tombera sur corner. Fassin saute plus haut que tout le monde et plante une tête dans la lucarne de Aerts. "C’est toujours frustrant d’encaisser sur phase arrêtée. En tant que coach, on ne sait rien faire", explique Nicolas Henkinet. Le même Fassin doublera la mise cinq minutes plus tard. Geer est dans les cordes d’autant que 180 secondes plus tard, Corman prend Georges de vitesse et trompe le gardien local.

Dans les cordes, Geer sort de sa boîte… en deuxième période.. Il ne faut d’ailleurs que deux minutes aux avants locaux pour se mettre en évidence. Bien mieux en jambes qu’en première mi-temps, les gars de Nicolas Henkinet ont plusieurs fois l’occasion de trouer les filets de Maxime François. Mais ce dernier sort le grand jeu. Bouhriss réduira la marque en fin de rencontre.

Toujours pas de victoire, donc, pour les Geerois dans leurs nouvelles installations. "C’est dommage pour tous les supporters présents", pointe Nicolas Henkinet.

"On savait bien que lorsque Geer marque en premier, c’est compliqué de l’emporter. On a vraiment très bien joué mais la deuxième période me laisse un peu en travers de la gorge. Je regrette le goal encaissé mais je ne vais pas faire la fine bouche", commente pour sa part le mentor des vainqueurs, Boris Dome.

Geer 1 – Elsaute 3

Arbitre: Hicham Dridelli, assisté William Lemaire et Damien Dodeigne.

Cartes jaunes: Bouhriss, Bekaert, Docquier, Philippe, Dohogne, Dirix.

Buts: Fassin (0-1, 15e et 0-2, 20e), Corman (0-3, 23e).

GEER: Aerts, Georges (79e Vandebosch), Bouhriss, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Bekaert (65e Mulowa), Cokgezen, Docquier (65e Marcuccio), Philippe, Fadda (79e Mattè).

ELSAUTE: François, D’Affnay, G. Deville (74e Dohogne), Fassin (65e Piette), B. Deville, Williot, Corman (76e Roggemans), Dirix, Diané (85e Nsangou), Campo, Marechal.