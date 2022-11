« C’est surtout la mentalité qui me dérange », dit Didier Delhez (Spa) après le revers contre la SRU Verviers (photos)

"Ce serait trop facile de prendre le changement de tenue comme excuse, on ne peut pas se faire prendre dans le dos après deux minutes de jeu, pestait Didier Delhez, le mentor spadois. Il n’est pas possible de réussir un match quand tu n’as pas de discipline de jeu. Et quand en plus certains se permettent plein de choses alors qu’ils ne sont pas à la hauteur."

De l’envie à la SRU

"C’était un match entre deux équipes un peu dans le doute, on voulait prendre le jeu à notre compte dès le début, expliquait Cédric Flon, le coach du Skill. On a su faire la différence physiquement pendant la 1re mi-temps et le 3e goal qui tombe au bon moment nous a donné une avance de deux buts qui était largement méritée."

La reprise voyait Fassin manquer le cadre mais surtout le Spadois Emonts-Botz prendre un carton rouge pour un "joli mot" lancé à l’arbitre. Paradoxalement, les Bobelins étaient plus dangereux à dix, après des essais de Heindrichs et Dalkenne, le premier cité faisait 2-3 sur penalty.

"On oublie plusieurs fois de mettre le 4e but, c’est un peu notre péché mignon, notait Cédric Flon. À 10, l’équipe adverse s’est ressoudée, on n’a jamais été à l’aise malgré le 2-4. Pour une fois, on prend trois points contre un concurrent direct, ça fait du bien."

Après le 2-4 de Loïc Aelens, à peine monté au jeu, Brisbois faisait 3-4 sur coup-franc, le score n’évoluera plus.

"La SRU a joué avec de l’envie et du cœur et a réussi son coup, avouait Didier Delhez. Nous, on n’a même pas montré cela. Tout n’est pas à jeter mais c’est surtout la mentalité qui me dérange."

Spa 3 – SRU Verviers 4

Arbitre: M. Godin.

Cartes jaunes: Schartz ; Fassin.

Cartes rouges: Emonts-Botz (54e, directe) ; Laurent (84e, directe)

Buts: Guarisio (0-1, 2e), Dupret (0-2, 16e), Schyns (1-2, 30e), Guarisio (1-3, 45e+1), Heindrichs sur pen. (2-3, 66e), L. Aelens (2-4, 73e), Brisbois (3-4, 85e)

SPA: Bechoux, Jaspar, Dalkenne (76e Renard), Schyns (51e Heindrichs), Schmitz, Emonts-Botz, Grandjean, Bassleer, Masson.

SRU VERVIERS: Sabella, Loffet, Guarisio, Mathieu, Maréchal (82e J. Aelens), Fassotte, Passalacqua, Fassin (82e Martin), Laurent, Demoulin, Dupret (67e L. Aelens).