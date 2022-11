David Rico-Garcia prive Dison de deux points contre Binche

Plus entreprenant avant et après cette égalisation, Dison a eu bien du mal à concrétiser ses quelques actions dangereuses. Du coup, ce sont deux points de perdus pour les hommes de Christophe Kinet. "J’ai vu de bonnes choses et nous nous sommes créé des occasions, avec la manière, mais il nous a manqué ce deuxième but pour nous mettre à l’abri", regrette l’entraîneur, avant de revenir sur la faute de son gardien. "Il ne doit rien faire en deuxième période, si ce n’est cette prise de balle qu’il relâche. C’est une erreur et il en est conscient, mais il nous a gagné des points en début de saison et ça peut arriver. C’est dommage car je ne vois pas trop comment on aurait pu être inquiété , d’autant qu’on a encore essayé de pousser jusqu’à la fin. C’est triste de ne pas prendre les trois points car on le méritait, mais c’est le football", commente Christophe Kinet.

Quatre déplacements en cinq matches

Avec ce partage, Dison loupe une belle occasion de récolter un six sur six à domicile (suite à la victoire contre l’Union B mardi), avant un calendrier compliqué. "On va continuer à travailler et on a beaucoup de déplacements. On va à Ganshoren, à Hamoir puis à Namur avant de recevoir Stockay puis d’aller à La Louvière. Cela nous fait quatre déplacements sur cinq matches", note-t-il. "On va essayer de récupérer les blessés et de se créer plus de possibilités offensivement. Aujourd’hui, on avait trop de joueurs un peu absents dans le secteur offensif", pointe Christophe Kinet, qui pourrait compter sur le retour de Loris La Delfa prochainement. "Il a repris avec le groupe et il lui faudra un peu de temps, mais c’est un élément offensif, ce dont on a besoin", ponctue le coach.

Dison 1 – Binche 1

Arbitre: M. Patris.

Buts: Meunier (1-0, 70e) Losacco (1-1, 80e).

DISON: Rico-Garcia, Palm, Schillings, Mara, Manfredi, Meunier, Demarteau, Godard (77e Manchigov), Binot (59e Leers), Akdim, Legros.

BINCHE: Vanbelle, George (77e Frisanco), Michez, Brichant, Despontin, Arslan (57e Diarra), Sampaoli (77e Mba), Franquin, Lespagne, Scohy (77e Seggour), Losacco.