Au terme d’une huitième saison au Japon, le pilote de Nivezé est devenu champion en Super GT avec son équipier Kazuki Hiramine. Ayant rejoint Nissan en début d’année, il n’a pas laissé passer sa chance cette fois, remportant une course et montant à trois reprises sur le podium en huit courses, dont ce dimanche à Motegi. Arrivé avec deux points et demi de retard, il savait qu’il devait devancer ses rivaux pour aller au bout de son rêve. Meilleur temps des essais libres, le ton était donné avant de prendre la troisième place des qualifications et franchir la ligne d’arrivée en deuxième position à un peu plus d’une seconde des vainqueurs au terme d’une course intense.

"Mon relais fut de la pure survie. La bagarre était agressive, car nous n’étions pas les seuls à vouloir remporter le titre", analysait "BB" à sa descente du podium. "Cette course fut réellement difficile, mais nous avons réussi à faire ce qu’il fallait."

Bertrand Baguette et Kazuki Hiramine devenaient les nouveaux champions en Super GT, offrant aussi ce titre à leur équipe qui ne s’était plus imposée depuis 1995.

"Kazuki a fait du super boulot, ainsi que le Team Impul. Je tiens à les remercier et leur dire combien je suis fier de faire partie de cette belle équipe. J’ai encore du mal à réaliser que nous sommes champions. C’est juste fantastique", commentait encore, non sans émotion, notre compatriote dont c’était également le troisième sacre international important, après celui en Formule Renault 3.5 (2009) et en LMP2 dans le championnat du monde d’endurance (2013).