Tandler (Henri-Chapelle) d’attaque pour le derby face à Spa (P1)

Derby à six points entre deux équipes qui partagent le même bilan (4 victoires/2 défaites). "Il faudra montrer que nous sommes prêts à donner 200% car nous jouerons à domicile et parce que Spa tourne bien pour le moment", prévient Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle qui reste sur deux revers consécutifs. "Tandler et Lekeu devraient revenir dans le noyau, cela nous fera beaucoup de bien. Malheureusement, je devrai encore composer avec l’un ou l’autre absent. Laboureur est blessé au genou et je risque de devoir me passer de Roland Delhaes retenu au boulot."

Du côté du Casino Spa, c’est Hendrick qui manquera le derby pour raisons professionnelles. "Nous devons avoir le même état d’esprit que ces dernières semaines", exige le coach spadois, Michel Pluys. "Solidarité, intensité, justesse dans le jeu et prise de plaisir. L’opposition sera rude, physique avec beaucoup de talent et d’expérience. La clé sera le rebond, comme souvent, le rythme, l’intensité et pourquoi pas un brin de chance."