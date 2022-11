Romain Cerfontaine s’apprête à retrouver Raeren : « Un club dont je retiens les incroyables ambiances d’après-match »

De son passage en terres raerenoises, seuls Jérémy Bong et Tobias Lauffs subsistent encore dans un noyau qui s’est beaucoup renouvelé cette année. "C’est une équipe qu’on connaît cependant assez bien et qui, comme nous, a trop peu de points par rapport à ce qu’elle mériterait" analyse l’adjoint d’Alex Digregorio. "Ils proposent un jeu offensif et positif depuis des années. De notre côté, on sort d’un gros match contre Herstal. On espère confirmer mais ce sera très compliqué dans un match comme celui-là. C’est un derby qui n’a en outre plus eu lieu depuis de très nombreuses années. On a bien compris que c’était un match qui tenait à cœur au président et aux supporters. D’autant plus que le titre honorifique de deuxième club germanophone derrière l’AS Eupen est en jeu cette saison" conclut Romain Cerfontaine.

Dans le chef du mentor raerenois Éric Vandebon, on cherche cependant surtout à relativiser l’enjeu: "C’est évidemment génial pour la région de retrouver une rencontre comme celle-là à ce niveau mais je ne veux pas que mes joueurs se mettent trop de pression par rapport à ça. C’est un match qui vaut trois points comme tous les autres, et on essayera de bien l’aborder comme tous les autres également." Sera-ce suffisant pour l’emporter dans un tel derby ? Réponse dimanche !

Raeren-Eynatten – La Calamine (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Loockx.

LA CALAMINE: Joiris, Bennane, Gerrekens, Hungs, Volont, Q. Hubert, Aritz, Remacle, Lufuankenda, Islamovic, Mauclet, Bultot, Cornet, Belle, Smits

Absents: Van Melsen et Legenvre iront en P2. Roex et Hamoir sont toujours en erasmus.

RAEREN-EYNATTEN: Plusieurs incertitudes planent encore. Le noyau ne sera donc défini par Éric Vandebon et son staff que ce samedi matin.