Mais si mathématiquement rien ne va, dans le jeu les Germanophones progressent chaque semaine. Leur coach, Michaël Aussems est persuadé que les résultats vont suivre. "On n’en est pas trop loin, dit-il. On se crée des occasions à chaque match et je suis sûr qu’on va commencer à prendre des points."

La venue de Franchimont B est peut-être l’occasion idéale pour enfin lancer leur saison. Car si le jeune noyau franchimontois a aligné les victoires, elle vient de subir deux défaites de rang. Pas de quoi inquiéter son entraîneur, Miguel Ruiz-Marin. "Je le répète souvent mais j’ai un groupe jeune qui est en plein apprentissage. On a déjà montré qu’on pouvait rivaliser avec tout le monde. On va donc continuer à jouer notre football offensif sans stress mais avec l’envie de l’emporter. Tous les matchs sont à jouer et je ne considère pas le déplacement à Lontzen comme facile."

Lontzen B – Franchimont B (Dimanche, 13h45)

Arbitre: M. Melai.

Absents à Lontzen B: J. Hensen, T. Jerusalem et K. Mourtaza (blessés), N. Antonio (P3).

Absents à Franchimont B: N. Laffineur, R. Govaert. F Bastin et N. Vanstraelen (blessés), H. Melero (P3).