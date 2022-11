"On espérait faire mieux mais nous n’avons pas été aidés par les circonstances, explique le Président verviétois Jean-Pierre Heinen. Nous avions un noyau de 25 joueurs et il n’en reste qu’une quinzaine. Depuis la reprise, on accumule les blessures de longues durées. Nous sommes poursuivis par la poisse et on ne voit pas le bout du tunnel."

Le président du Skill doit aussi reconnaitre que la campagne des transferts n’est actuellement pas une grande réussite. "Les jeunes Lucas Fassin et Brian Laurent sont souvent dans l’équipe mais où sont les autres transferts ? Certains ne sont plus ou n’ont jamais été présents, ils n’ont pas honoré leur parole. On comptait pourtant sur eux et j’espère qu’on va voir revenir l’un ou l’autre très bientôt."

Si l’entraîneur a déjà "sauté" dans 4 équipes (dont trois adversaires directs du Skill pour le maintien), le travail du coach de la SRU, Cédric Flon, n’est pas du tout remis en question. "Il a toute notre confiance. Généralement, quand un club dit cela, l’entraîneur vole rapidement dehors mais ce ne sera pas le cas chez nous. On est dans une série compliquée et Cédric doit faire avec un noyau restreint. En tant que président, je suis inquiet pour la suite de notre saison mais je sais que notre entraîneur fait le maximum et doit jouer avec la même équipe que la saison dernière en P4."

Ce dimanche, c’est un match à 6 points qui sera au programme puisque les Verviétois se déplaceront à Spa (13e avec 11 points). "Nous n’avons réellement loupé que deux matches cette saison, c’était à Goé (7-3) et à Sart B (6-2), il ne faudra pas refaire la même erreur à Spa, explique Jean-Pierre Heinen. J’ai confiance en ces garçons mais il faudra se donner à 110% pour aller gagner à la Géronstère."

Spa – SRU Verviers (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Godin.

Absents à Spa: aucun.

Absents à Verviers: Therasse, Erkens, Werisse, Quinta et N. Paquay (blessés), J. Paquay (absent), Vinaimont (pas encore prêt).