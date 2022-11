Michel Schwontzen (Hombourg): « On doit se montrer ambitieux »

L’affrontement entre les deux équipes arrive à un moment charnière et pourrait très bien déterminer la suite de leur saison respective. L’UCE et Hombourg se suivent au classement et ne sont séparés que par une petite unité. Les deux clubs ne sont respectivement qu’à cinq et six points de la cinquième place, mais ne possèdent que trois et deux points d’avance sur le treizième classé. Pour le T1 des Orange, cette situation résume assez bien la série. "On se rend compte qu’il n’y a aucun match facile cette année mais qu’en même temps, aucun match n’est insurmontable. Tout le monde peut battre tout le monde, sans que l’on parle pour autant de grosses surprises. Il y a bien un détachement de deux ou trois équipes en tête de classement, mais pour le reste, c’est assez homogène."

Michel Schwontzen n’hésite pas à rappeler à ses joueurs que tous les matches sont importants dans un tel contexte. "On doit regarder dans les deux sens au classement général, et ce, depuis plusieurs semaines. J’aimerais nous voir enchaîner une série de matches dans lesquels nous allons prendre des points. Cela nous permettrait de souffler quelque peu, de nous donner de l’air et de regarder vers le haut. Après l’UCE, nous affrontons Malmedy, Fize et Elsaute. C’est un programme costaud pour terminer le premier tour mais on doit se montrer ambitieux et tout donner pour obtenir le meilleur bilan comptable possible."

UCE Liège – Hombourg (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Joskin

HOMBOURG: Stassen, Beckers, Duthoo, Bayard, Degueldre, Heudt, Baltus, D. Meunier, S. Meunier, Hick, Bartholomé, Martin, C. Schonbrodt, Bauwens, Schwontzen

Absents: Potoms (suspendu), Schnackers (poignet), A. Schonbrodt (claquage)