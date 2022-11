Malmedy veut insister sur ses temps forts

Défaits à Ster-Francorchamps dimanche dernier, les hommes de Selatine Deniz ont su réagir dès mardi en prenant leur revanche sur le FC Eupen. Dernière étape de leur triptyque: la réception de Faimes. "Les matches s’enchaînent, reconnaît l’entraîneur malmédien. On a su tourner la page par rapport à la défaite de Ster en abordant sereinement le match contre Eupen, mardi. Dommage qu’on n’ait pas plus profité de nos temps forts, un peu comme à Ster. C’est là-dessus que j’ai insisté cette semaine." Jeudi, l’entraînement a logiquement été plus calme. "Mais je ne sens pas forcément de problèmes physiques dans mon groupe", précise Selatine Deniz.