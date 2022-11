Les 10 pronostics de Jessy Dionisio (Heusy): « Elsaute doit confirmer son statut contre Geer »

D1A l AS Eupen – Standard: 2

"Le Standard doit confirmer sa bonne forme du moment en s’imposant à l’extérieur contre des équipes moins bien classées dans le genre d’Eupen."

D2 ACCF l Dison – Binche: 1* (match éventuel bonus)

"Je n’ai pas envie que mon pote Rico-Garcia encaisse donc je vais dire Dison. Et je vais le mettre en match bonus comme ça s’il me fait perdre il me devra un resto !"

D3B ACFF l Raeren-Eynatten – La Calamine: 1

"Si je dis autre chose que Raeren, je vais me faire taper sur les doigts par les frères Offerman. Plus sérieusement, La Calamine sort d’un gros match contre Herstal mais Raeren doit commencer à enchaîner et ce derby est le match parfait pour ça."

P1 l Malmundaria – Faimes: X

"Malgré sa place au classement, Faimes vient de battre Geer donc je les vois capables d’accrocher Malmedy ce dimanche."

P1 l UCE Liège – Hombourg: 1

"L’UCE a un bon groupe et n’a toujours pas perdu depuis le changement de coach. Quant à Hombourg, ils ont l’air un peu moins bien en ce moment."

P1 l Fize – Ster-Francorchamps: 1

"Mes années à Stockay m’ont appris que chez lui, Fize est toujours très difficile à jouer. En plus, l’équipe est vraiment compétitive cette saison."

P1 l Geer – Elsaute: 2

"Elsaute va devoir confirmer son statut contre une équipe comme Geer et enchaîner après son bon match contre Beaufays."

P2C l La Calamine B – Emmels: 1

"Ce sera le retour d’Aksu à La Calamine mais par rapport au jeu proposé, je vois les Calaminois s’imposer. C’est une jeune équipe qui joue vraiment très bien sur son terrain synthétique."

P3D l Spa – SRU Verviers: 1

"Je connais moins ces équipes mais j’ai l’impression que la SRU Verviers a du mal à rebondir en ce moment."

P4G l Lontzen B – Franchimont B: 2

"J’ai vu plusieurs fois jouer Franchimont B l’an dernier quand ils évoluaient à Heusy. C’est une belle formation composée de jeunes joueurs et j’aime beaucoup cette philosophie."

Gino Piol (La Minerie) 4e

La semaine dernière, c’est Gino Piol, le mentor de l’Espoir Minerois qui s’était prêté au jeu. Avec un total de 5 points engrangés, il échoue au pied du podium et rejoint à la 4e place du classement. Un bonus mal joué sur Dison, battu 1-0 sur la pelouse de Meux, ne lui aura pas permis d’espérer titiller le haut d’un classement où Boris Dome règne toujours en maître.

Rappel des pronostics de Gino Piol, résultats des matchs concernés et points attribués:

D1A | Anderlecht – Eupen (4-2): 1 (+1)

D2 ACFF | Meux – Dison (1-0): 2* (match éventuel bonus) (+0)

D3 ACFF | Huy – Raeren-Eynatten (1-1): X (+1)

D3 ACFF | La Calamine – Herstal (3-2): 1 (+1)

P1 | Hombourg – Ougrée (7-2): X (+0)

P1 | Ster-Francorchamps – Malmundaria (3-2): 2 (+0)

P1 | Elsaute – Beaufays (2-1): 1 (+1)

P2B | Aubel B – Battice (2-1): X (+0)

P3D | Goé – Butgenbach (3-8): 2 (+1)

P4F | Hombourg B – Charneux (6-1): 2 (+0)

Classement général provisoire:

1. Boris Dome (Elsaute) 9 points

2. Stéphane Krings (RCS Verviers B) 8 points

3. Selatine Deniz (Malmundaria) 7 points

Manuel Ruiz Marin (Andrimont) 7 points

4. Jonathan Félix (Cornesse) 5 points

Vincent Heins (Ster-Francorchamps) 5 points

Gino Piol (Espoir Minerois) 5 points

5. Ben Joly (Herve) 4 points

6. Clément Weber (Battice B) 3 points

Benoît Waucomont (Richelle) 3 points