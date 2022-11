Dany Heck, Responsable de projet, s’est déclaré satisfait de la saison: "C’était la première saison sans restrictions de voyage et sans catastrophes météorologiques, cela a facilité les choses. Selon moi, la fête d’ouverture officielle du Stoneman Arduenna en juin représente le point d’orgue de la saison. Je pense que tous les participants en garderont un excellent souvenir". En effet, à l’occasion du Stoneman Arduenna Opening Event, de nombreux passionnés de VTT et des visiteurs de passage se sont réunis pour fêter le Stoneman. Des exposants de matériel VTT, des tours guidés, des animations pour les enfants, de la musique et bien d’autres choses encore, rien ne manquait à cette fête !

Une durée de séjour qui s‘allonge

En 2022, le Stoneman Arduenna a enregistré une légère augmentation par rapport à l’année précédente, passant de 2.200 à 2.400 participants. Plus de la moitié des vététistes sont venus d’Allemagne. De nombreux belges et sportifs des autres pays voisins s’y étaient également inscrits. Certains n’ont pas hésité à faire route de plus loin, soit d‘Autriche et de Suisse, pour découvrir le beau parcours belge.

Dans l’ensemble, la durée de séjour des cyclistes du Stoneman s’allonge d’année en année. En effet, de plus en plus de personnes choisissent d’effectuer la boucle de 176 km en 3 jours et se classer ainsi dans la catégorie "bronze". Les chiffres ont évolué de 21,4% en 2020 à 32,6% en 2021 et cette année à 38%. Les cyclistes de la catégorie "argent" restent néanmoins les plus nombreux avec un pourcentage de 45%. Outre le côté sportif, c’est la découverte de la nature qui devient de plus en plus importante aux yeux des vététistes. Le Stoneman Arduenna 2022 est également fier de ses 220 héros ! Les "Héros" Stoneman, ce sont les vététistes qui ont déjà parcouru un Stoneman avec succès et qui viennent dans les Cantons de l’Est pour poursuivre leur expérience Stoneman.

L’après-saison, c’est déjà l’avant-saison

Dès le début de la période de chasse et dans le but d’éviter tout conflit d‘intérêt, la saison Stoneman s‘achève. Cela signifie qu’à partir du 15 septembre, le parcours ne peut plus être emprunté. Mais dès la mi-avril 2023, le Stoneman reviendra pour proposer à nouveau une expérience de grande qualité !

Les préparatifs de la saison 2023 du Stoneman Arduenna vont bientôt commencer. Les Cantons de l’Est se réjouissent d’avance de pouvoir accueillir de nombreux vététistes. Dany Heck, le Responsable de projet, s’est exprimé à ce sujet: "Nous sommes déjà tournés vers la 4e saison du Stoneman Arduenna ! J’imagine pour 2023 quelque chose du style Hero-Challenge, qui durerait toute la saison". Tous les fans de VTT sont donc invités à (re)découvrir le parcours l’année prochaine. Les inscriptions débuteront en décembre.