Gary Magnée (Eupen): « Chaque équipe a des points faibles, le Standard aussi »

Exploit non pas parce que les Pandas ne prennent jamais de points face aux Rouches, mais bien parce que, cette saison, les situations actuelles des deux formations sont diamétralement opposées. Après un début d’exercice en demi-teinte, le Standard a trouvé la bonne carburation, a sans difficulté battu Bruges, l’Anwterp ainsi qu’Anderlecht et est aux portes du top 4. Eupen, de son côté, est quinzième avec le même nombre d’unités (12) que le premier descendant (Courtrai), une seule de plus que la lanterne rouge, Zulte Waregem – laquelle retrouve d’ailleurs enfin des couleurs.

« Une bonne passe »

C’est donc avec prudence, mais envie, que les hommes dirigés par le tandem Kristoffer Andersen – Mario Kohnen depuis le licenciement de Bernd Storck abordent la rencontre. "Le Standard est dans une bonne passe mais à la maison, c’est toujours différent. Le public sera plus nombreux, et là pour nous pousser. Ce serait bien de réussir quelque chose, pour lui. Chaque équipe qui se trouve dans une bonne période est euphorique. Il faut trouver les points faibles, chaque équipe en a, le Standard aussi. Si on joue tous comme le coach le demande, il y a moyen de gagner ce match ", soutient le Soumagnard Gary Magnée. Pour qui le duel sera, forcément, un peu particulier. "En tant que Wallon, ça fait toujours quelque chose de les affronter. Je vais me donner à fond, comme je le fais à chaque fois."

« Prendre des points »

Afin de mettre à mal les troupes de Ronny Deila, l’Alliance devra cependant monter un autre visage qu’à Anderlecht le week-end dernier (4-2). "Chaque joueur doit se demander s’il avait la force mentale de vouloir revenir ou non. L’équipe a montré du caractère, mais voilà… Sur les matchs qui arrivent, il faut vraiment prendre des points. Après le départ de l’entraîneur, tout le monde s’est parlé. Si on évolue comme une équipe, on sait qu’on peut le faire (NDLR: se maintenir en D1A) . Il faut continuer à travailler et rester soudés."

AS Eupen – Standard (Samedi, 20h45)

Arbitre: M. De Cremer.

EUPEN: Moser, Lambert, Van Genechten, Davidson, Alloh, Peeters, Deom, Magnee, Bitumazala, Prevljak, Ndri ; Nurudeen, Roufosse, Charles-Cook, Kral, Soumano, Christie-Davies, Gassama, Paeshuyse.

Absents: A. Keita, S. Keita (blessés), Wakaso (raisons personnelles), Jeggo, Gorenc, Nuhu (pas repris).

En bref

Les dernières places…

Vendredi midi, 6 142 tickets avaient été vendus. Les ultimes places sont à saisir sur le site de l’AS Eupen ou au guichet du stade (dans la limite des disponibilités), samedi à partir de 17h45.

Stade plein, motivation supplémentaire

"Nous avons nos chances, nous l’avons prouvé dans d’autres matches contre des adversaires forts et nous voulons faire de même contre le Standard. A fortiori dans un derby où notre stade est plein, cela peut être un facteur décisif en notre faveur", a déclaré Boris Lambert.

50-50 ?

Pour l’entraîneur des Pandas Kristoffer Andersen, "les chances sont de 50-50", a-t-il déclaré vendredi. "Le Standard est actuellement sur une bonne lancée, mais il a aussi l’une ou l’autre faiblesse. Nous devons nous appuyer sur notre bonne deuxième mi-temps lors du match à Anderlecht. Nous entamons ce derby avec une motivation totale, en présence de plus de 6 000 spectateurs dans notre stade. Nous sommes bien préparés tactiquement et nous voulons réaliser une bonne performance et prendre des points."